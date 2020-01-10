YURTHABER
  4. Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS HABERLERİ  | 10.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanı üç grup halinde yarım sahada çift kale maç yaparak tamamladı.

Sivasspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla Antalya kampını tamamlayarak Sivas'a dönecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor! İşte düşen Ukrayna uçağını vuran füze... Kod adı Tor!
İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdiİl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları sona erdi
Gürün’de verem eğitimiGürün’de verem eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Demir Grup Sivasspor Futbol Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Kayserisporlu Yasir Subaşı kampı değerlendirdi:

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bu konserde bilet yerine mama geçerli

Bu konserde bilet yerine mama geçerli

Sivas Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:44
İkindi
15:11
Akşam
17:32
Yatsı
18:56

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Demet Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

Sivasspor-Fenerbahçe maçı için ek otobüs seferi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sivas'ta eski gelinlerini darbeden, bir kişiyi de yaralayan baba oğul tutuklandı

Sivas'ta eski gelinlerini darbeden, bir kişiyi de yaralayan baba oğul tutuklandı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Yıldız Dağı'nda Telesiyejde Kurtarma Tatbikatı

Balkondan düşen küçük kız öldü

Balkondan düşen küçük kız öldü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.