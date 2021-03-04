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Liderlerin mücadelesinde kazanan Philadelphia 76ers

04.03.2021 12:35 | Son Güncelleme:
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Liderlerin mücadelesinde kazanan Philadelphia 76ers

Amerikan Basketbol Ligi'nde Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Batı Konferansı birincisi Utah Jazz'ı 131-123 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers, normal süresi 118-118 eşitlikle sona eren maçta Jazz'ı uzatma sonunda 131-123 yendi.

Joel Embiid 40 sayı, 19 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 22, Ben Simmons 17, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayılık katkı sağladı. Jazz'da Donovan Mitchell, 33 sayı, 6 asist ve 8 ribauntla oynarken, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

MCCONNELL NBA TARİHİNE GEÇTİ

Indiana Pacers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 114-111 mağlup etti.

Pacers'ta T. J. McConnell, ilk yarıda 9 top çalarak NBA'de bir devrede en çok top çalan basketbolcu oldu. Karşılaşmayı 16 sayı, 13 asist, 10 top çalma ile tamamlayan ABD'li oyun kurucu, ligde top çalmayla "triple-double" yapan 11. isim oldu. Malcolm Brogdon 29, Domantas Sabonis 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kenardan gelen Cedi'nin 2 sayı, 2 asist, 4 ribaunt kaydettiği Cavaliers'ta, Collin Sexton'ın 32 sayı, 10 asist ve Jarrett Allen'ın 17 sayı, 11 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

LEBRON'DAN YOKSUN LAKERS KAYBETTİ

Sacramento Kings, Lebron James'ten yoksun sahaya çıkan son şampiyon Los Angeles Lakers'ı 123-120 yendi. Kings'i galibiyete Buddy Hield'ın 29 sayı, 6 ribaunt, De'Aaron Fox'un 23 sayı, 8 asist ve Harrison Barnes'ın 20 sayı, 6 asistlik performansları taşıdı.

Lakers'ta Dennis Schröder 28 sayı, 9 asistle oynarken, Montrezl Harrell 26 sayı, 12 ribaunt, Kyle Kuzma ise 25 sayı, 13 ribaunt ile "double-double" yaptı. Lebron James, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle bu sezon ilk kez bir maçta forma giyemedi.

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NBA
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