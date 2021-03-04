Liderlerin mücadelesinde kazanan Philadelphia 76ers

NBA'e 10 maçla devam edildi. 76ers, normal süresi 118-118 eşitlikle sona eren maçta Jazz'ı uzatma sonunda 131-123 yendi.

Joel Embiid 40 sayı, 19 ribaunt ile galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 22, Ben Simmons 17, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayılık katkı sağladı. Jazz'da Donovan Mitchell, 33 sayı, 6 asist ve 8 ribauntla oynarken, Bojan Bogdanovic 18 sayı, 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

MCCONNELL NBA TARİHİNE GEÇTİ

Indiana Pacers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 114-111 mağlup etti.

Pacers'ta T. J. McConnell, ilk yarıda 9 top çalarak NBA'de bir devrede en çok top çalan basketbolcu oldu. Karşılaşmayı 16 sayı, 13 asist, 10 top çalma ile tamamlayan ABD'li oyun kurucu, ligde top çalmayla "triple-double" yapan 11. isim oldu. Malcolm Brogdon 29, Domantas Sabonis 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Kenardan gelen Cedi'nin 2 sayı, 2 asist, 4 ribaunt kaydettiği Cavaliers'ta, Collin Sexton'ın 32 sayı, 10 asist ve Jarrett Allen'ın 17 sayı, 11 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.