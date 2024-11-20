SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Liderliği kapan Galler'den maç sonu 'Karadağ' paylaşımı!

Liderliği kapan Galler'den maç sonu 'Karadağ' paylaşımı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.11.2024 07:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız'a 3 gol atarak lider olarak üst lige çıkmamızı engelleyen Nikola Krstovic için Galler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Liderliği kapan Galler'den maç sonu 'Karadağ' paylaşımı!

A Milli Takımımız'ın 1 puan alması halinde A Ligi'ne yükseleceği maçta Karadağ'a 3-1 mağlup olması büyük üzüntü yaratırken, Nikola Krstovic ev sahibi ekibin 3 golünü de atarak hat-trick yapmayı başardı.

Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri olarak A Ligi'ne yükselirken karşılaşmanın ardından Galler'in resmi X hesabından bir paylaşım geldi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!

nikola-krstovic-montenegro-2021-1692339861-114295

Yapılan paylaşımda 3 golün sahibi Krstovic için "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Galler UEFA Uluslar Ligi milli takım montella A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu
En Çok Okunan Haberler
Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi için play-off'lara kaldık! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi için play-off'lara kaldık! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçta Arda Güler'in forması gündem oldu! Sosyal medyada büyük destek var...

Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçta Arda Güler'in forması gündem oldu! Sosyal medyada büyük destek var...

Gelen soru üzerine adeta küplere bindi!

Gelen soru üzerine adeta küplere bindi!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Yok artık Galatasaray yok artık Okan Buruk! Fenerbahçe'nin Talisca hamlesi sonrası ortalık resmen alev alacak

Yok artık Galatasaray yok artık Okan Buruk! Fenerbahçe'nin Talisca hamlesi sonrası ortalık resmen alev alacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.