Liderliği kapan Galler'den maç sonu 'Karadağ' paylaşımı!

A Milli Takımımız'ın 1 puan alması halinde A Ligi'ne yükseleceği maçta Karadağ'a 3-1 mağlup olması büyük üzüntü yaratırken, Nikola Krstovic ev sahibi ekibin 3 golünü de atarak hat-trick yapmayı başardı.

Milli takımımızın 3-1 yenilmesi neticesinde, İzlanda'yı evinde 4-1 yenen Galler, grup lideri olarak A Ligi'ne yükselirken karşılaşmanın ardından Galler'in resmi X hesabından bir paylaşım geldi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!

Yapılan paylaşımda 3 golün sahibi Krstovic için "Nikola Krstovic'i her zaman beğenmişizdir." ifadeleri yer aldı. Bu paylaşıma Türk taraftarlar tepki gösterdi.