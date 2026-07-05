Lidya Krallığı'nın başkenti, eşsiz doğa harikası: Yok olmak üzere!

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tabak Deresi kanyonu içerisinde, suyun binlerce yıllık aşındırmasıyla oluşan dev kazanları, muhteşem görsel şöleniyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Antik çağlarda Lidya Krallığı'na başkentlik yapmış Sardes'in hemen yanı başında, UNESCO Küresel Jeopark ağı ile iç içe bir konumda yer alan bu doğal havuzların, bir zamanlar Lidya kralları ve efsanevi Kral Midas tarafından banyo yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Gerek jeolojik gerekse tarihi arka planıyla Türkiye’deki en önemli bölgelerden biri olma özelliği taşıyan bölge son yıllarda artan insan etkileriyle çevre felaketine doğru sürükleniyor.

Görsel güzelliği ve kolay ulaşımı sayesinde her yıl binlerce kişinin akınına uğrayan bölgede, herhangi bir düzenli yürüyüş yolu veya seyir terası bulunmuyor. Ziyaretçilerin doğanın içine kontrolsüz bir şekilde dağılması, beraberinde büyük bir çevresel etkileri de beraberinde getiriyor. Manzarayı izlemeye veya vakit geçirmeye gelen duyarsız vatandaşların geride bıraktığı plastik şişeler, ambalaj atıkları ve yiyecek artıkları, dev kazanlarının çevresini adeta çöplüğe dönüştürmüş durumda. Dünyada eşine az rastlanan bu yapılar, kirliliğin gölgesinde adeta can çekişiyor.

YASAK OLMASINA RAĞMEN YÜZMEYE GELENLER TEHLİKE ALTINDA

Bölgedeki tehlike sadece çevre tahribatı ile sınırlı değil. Görselliğe aldanarak dev kazanlarının sularına girmeye ve yüzmeye çalışan vatandaşlar büyük bir risk alıyor. Kayaların son derece kaygan yapısı, suyun derinliği ve akıntı nedeniyle her yıl birden fazla kişi şelaleden düşme ile suda boğulma tehlikesi atlatıyor. Yaşanan bu kazalar çoğu zaman kıl payı atlatılsa da, durumun ciddiyeti bölgedeki güvenlik açığını gözler önüne seriyor.

Hem çevre felaketinin durdurulması hem de yaşanabilecek can kayıplarının önüne geçilmesi için doğaseverler ve yöre halkı, alanda acil bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. Bölgeye doğayla uyumlu yürüyüş yolları yapılması, atık yönetimi için çöp konteynerleri yerleştirilmesi ve suya girilmesinin tehlikeli olduğunu belirten uyarı levhalarının asılması, bu eşsiz mirasın geleceğe taşınması için hayati önem taşıyor.

Eşine az rastlanan bir bölgeye sahip olduklarını ancak değerinin bilinmediğini belirten Salihli Çamurhamamı Mahalle Muhtarı Atakan Oğuz, "Dev Kazanları adını verdiğimiz bölge tarihte ‘Eşek Kulaklı Midas’ın banyo yaptığı yer olarak biliniyor. Lidya krallarının burada banyo yaptığını biliyoruz. UNESCO Kültür Mirası listesinde. Buranın turizme kazandırılması için hem Salihli Kaymakamlığı ile hem de belediyelerimizle hem de bakanlıklarımızla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu bölgeye bir tesis kazandırılabilirse, ziyaretçilerin gezmesi için ahşap yürüme yolları yapılırsa güzel olur. Vatandaşların gelip tehlikesiz bir şekilde gezmesi sağlanır. Yüzmeye gelenler olursa boğulmaların önüne geçilir" dedi.

"KAYALIK OLDUĞU İÇİN VATANDAŞLARIN AYAĞI KAYIP DÜŞEBİLİYOR"

Kaygan kayalar dolayısıyla vatandaşların sık sık düşme tehlikesi yaşadığını belirten Muhtar Oğuz, "Çevrede piknik yapılıyor. Başında da bir güvenlik görevlisi olursa ziyaretler kontrollü olur, yangın riski kalkar. Yüzmeye gelenler de kontrollü bir şekilde yüzer boğulma olmaz. Burada yüzmek yasak ancak vatandaşlar gelip burada yüzüyorlar. Burada çok boğulma oluyor. Kayalık olduğu için vatandaşların ayağı kayıp düşebiliyor. Bunların önüne geçmek için tesis olması gerekiyor. Burası ayrıca ormanın dibinde olduğundan vatandaşlar buraya ateşli piknik yapmaya geliyor ve yangın riski taşıyor. Eğer buraya bir tesis kazandırabilirsek bu yangın riskinin de önüne geçeriz. Gerekli mercilerdeki arkadaşlar gelip burayı incelemesi lazım. Burası bir çok turistik yerden daha değerli ancak turizme kazandırılmadığından geri kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır