Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

Tüm deltayı kapladı! 'Kuş Cenneti'nde hayran bırakan görüntü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, yaz mevsimiyle birlikte açan nilüfer çiçekleriyle kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Tüm deltayı kapladı! 'Kuş Cenneti'nde hayran bırakan görüntü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasına dikkat çekerek, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'mizde nilüfer güzelliğiyle güne başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm deltayı kapladı! Kuş Cenneti nde hayran bırakan görüntü 1

Doğal yaşamı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, açan nilüferlerle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunarken, doğaseverlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Tüm deltayı kapladı! Kuş Cenneti nde hayran bırakan görüntü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı: O ilimizde görüldü!Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı: O ilimizde görüldü!
Lidya Krallığı'nın başkenti, eşsiz doğa harikası: Yok olmak üzere!Lidya Krallığı'nın başkenti, eşsiz doğa harikası: Yok olmak üzere!

Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Samsun UNESCO Cennet çamuru kuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Yer: Sivas! Sağanak sonrası çıktılar: "İlk kez görüyorum"

Dengeleri baştan kuracak hamle

Dengeleri baştan kuracak hamle

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe'den Mason Greenwood için resmi açıklama!

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Gamze Erçel bikinili halinden rahatsız oldu! "Psikolojim bozuldu"

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Avrupa Türkiye'den acil istedi: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

Sıfıra göre yüzde 80 ucuz: Vatandaş ona yönelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.