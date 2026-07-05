Tüm deltayı kapladı! 'Kuş Cenneti'nde hayran bırakan görüntü

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasına dikkat çekerek, "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'mizde nilüfer güzelliğiyle güne başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğal yaşamı ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası, açan nilüferlerle birlikte ziyaretçilerine görsel şölen sunarken, doğaseverlerin de ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır