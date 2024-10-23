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Ligde son 26 maçta 1 gol atabildi... Sebastian Szymanski basın toplantısında eleştirilere yanıt verdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 16:12
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı - lacivertlilerin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, son zamanlarda skor üretemiyor eleştirilerine ''Benim için gol atmak ya da atmamak çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması.'' yanıtını verdi. İşte detaylar...

Ligde son 26 maçta 1 gol atabildi... Sebastian Szymanski basın toplantısında eleştirilere yanıt verdi!
Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski

POL Polonya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılacak olan Fenerbahçe'de on numara oyuncusu Sebastian Szymanski, kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda skor üretme sorunu yaşayan Szymanski, gelen eleştirilere cevap verdi.

İşte Sebastian Szymanski'nin açıklamaları;

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

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Szymanski bu sezon daha az skor üretmesiyle ilgili olarak, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz 3 puanla ayrılabilmek. Açıkçası futbolcuların başına gelebilecek şeyler bunlar. Bazen gol atarsınız bazen atamayabilrisiniz. Bunu sistemsel ya da hocadan kaynaklı olarak görmüyorum. Benim için gol atmak ya da atmamak çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Asist ve goller önemli ama en önemlisi 3 puan." sözlerini sarf etti.

''MANCHESTER UNITED'I YENMEK İSTİYORUZ''

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Polonyalı yarın oynanacak olan kritik maç hakkında ''Fenerbahçe olarak motivasyonumuz her maç olduğu gibi aynı. Samsun'da beraberlik bizi üzdü ama Manchester United'ı yenmek istiyoruz. Bakalım o beraberlik sonrası nasıl bir cevap vereceğiz. Ben sahada iyi bir performans vereceğimize eminim.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon çubuklu forma ile ligde 8 maçta görev alan Polonyalı oyuncu, rakip fileleri havalandıramazken yalnızca 1 asist yapabildi. Ayrıca Szymanski, geçen sezon 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasından sonra çıktığı 26 lig maçında sadece 1 gol kaydetti. Bu golünü ise geçen sezonun son haftasında 6-0'lık İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.

LİGDE 26 MAÇTA 1 GOL

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Bu sezon sarı-lacivertlilerin ligdeki 8 maçında rakip fileleri havalandıramayan Szymanski, yalnızca 1 asist üretebildi. 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasından sonra ise ligde çıktığı 26 maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Sebastian Szymanski
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