Ligde son 26 maçta 1 gol atabildi... Sebastian Szymanski basın toplantısında eleştirilere yanıt verdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılacak olan Fenerbahçe'de on numara oyuncusu Sebastian Szymanski, kritik karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda skor üretme sorunu yaşayan Szymanski, gelen eleştirilere cevap verdi.

İşte Sebastian Szymanski'nin açıklamaları;

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

Szymanski bu sezon daha az skor üretmesiyle ilgili olarak, "Yarın önemli bir maç oynayacağız. Hedefimiz 3 puanla ayrılabilmek. Açıkçası futbolcuların başına gelebilecek şeyler bunlar. Bazen gol atarsınız bazen atamayabilrisiniz. Bunu sistemsel ya da hocadan kaynaklı olarak görmüyorum. Benim için gol atmak ya da atmamak çok önemli değil, önemli olan takımın kazanması. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Asist ve goller önemli ama en önemlisi 3 puan." sözlerini sarf etti.

''MANCHESTER UNITED'I YENMEK İSTİYORUZ''

Polonyalı yarın oynanacak olan kritik maç hakkında ''Fenerbahçe olarak motivasyonumuz her maç olduğu gibi aynı. Samsun'da beraberlik bizi üzdü ama Manchester United'ı yenmek istiyoruz. Bakalım o beraberlik sonrası nasıl bir cevap vereceğiz. Ben sahada iyi bir performans vereceğimize eminim.'' ifadelerini kullandı.

Bu sezon çubuklu forma ile ligde 8 maçta görev alan Polonyalı oyuncu, rakip fileleri havalandıramazken yalnızca 1 asist yapabildi. Ayrıca Szymanski, geçen sezon 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasından sonra çıktığı 26 lig maçında sadece 1 gol kaydetti. Bu golünü ise geçen sezonun son haftasında 6-0'lık İstanbulspor mücadelesinde atmıştı.

LİGDE 26 MAÇTA 1 GOL

Bu sezon sarı-lacivertlilerin ligdeki 8 maçında rakip fileleri havalandıramayan Szymanski, yalnızca 1 asist üretebildi. 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor karşılaşmasından sonra ise ligde çıktığı 26 maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.