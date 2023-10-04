Ligi ikinci sırada bitiren takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek! İşte sıralamada son durum...

Bu sezon yıllık ülke sıralamasını ilk 2'de bitiren 2 ülke için UEFA'dan müjdeli haber geldi. Şu an için lider konumda olan Türkiye, sıralamasını koruması durumunda, ligi ikinci bitiren takımı da direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne gönderecek.

BU YILIN ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

1 -Türkiye - 7.750

2 - Belçika - 4.800

3 - Hollanda - 4.600

4 - Polonya - 4.375

5 - Danimarka - 4.250

6 - Almanya - 4.214

7 - Yunanistan - 4.200

8 - İtalya - 4.142

9 - İspanya - 4.062

10 - Portekiz - 4.000

LİG FORMATI GELİYOR

Yıllardır uygulanan grup aşaması da artık olmayacak. Bunun yerine lig formatı uygulanacak. Takımlar sekiz maç oynayacak ve ligi ilk sekizde tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Ligi dokuzuncu ve 24. sırada tamamlayan 16 takımsa play-off oynayacak. Turu geçenler son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren lig usulüne geçileceğini belirtmişti. Buna göre, Avrupa Ligi'ndeki lig formatında her takım, 4'ü içeride 4'ü de dışarıda olmak üzere 8 farklı takıma karşı 8 maç; Konferans Ligi'nde ise 3'ü içeride 3'ü de dışarıda olmak üzere 6 farklı takıma karşı toplam 6 maç oynayacak.

PARA YAĞACAK

Mevcut formatta 3.6 milyar Euro gelir elde edilirken sistemin değişmesiyle birlikte dağıtıIacak ödülün de nasıl paylaştırılacağına ilişkin görüşmelerin devam ettiği kaydedildi. Ek olarak artması beklenen gelirlerin bir kısmının Avrupa'nın 5 büyük ligindeki diğer liglere dağıtılabileceği belirtildi.

