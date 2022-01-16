Ligin sonuncusuna gidiyor! Galatasaray'da Morutan, Yeni Malatyaspor'a kiralanıyor

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yapılan dış transferler kadar iç transferlerde de dikkatli çalışan Sarı-Kırmızılılarda hedefler belirlendi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent bu konuda işine hızlı başladı. Takımda verim alınamayan futbolcuları göndermeyi planlayan İspanyol teknik adam ilk olarak Morutan'dan başlayacak.

TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

Galatasaray'a transfer olduğundan beri beklenen performansından uzak kalan ve otoriteler tarafından tecrübe eksikliği olduğu savunulan Morutan'ın kiralanması gündemde. Teknik Direktör Torrent'in de raporuyla takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Morutan için Süper Lig'in son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'dan bir hamle geldi.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

Galatasaray yönetimi de Torrent'in bu hamlesine sıcak bakıyor. Morutan'ın yarım sezon boyunca 11 oynayıp tecrübe kazanması, önümüzdeki sezon için daha faydalı olacağına inanan teknik ekip, genç oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde Yeni Malatyaspor'a resmen kiralanacak.

