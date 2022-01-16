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Ligin sonuncusuna gidiyor! Galatasaray'da Morutan, Yeni Malatyaspor'a kiralanıyor

16.01.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sezon başı Fatih Terim'in ısrarlarıyla alınan Olimpiu Morutan beklenen performansı bir türlü veremedi. FCSB'den 3.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen genç kanat oyuncusunun takıma ısınamadığı ve hala tecrübe eksikliğinin olduğu gözlendi. Domenec Torrent göreve başlar başlamaz Morutan'ı kadroda düşünmediğini ve tecrübe kazanması için kiralık olarak gitmesi gerektiğini ifade etti. Bu hamleden sonra ligin sonra sırasında bulunan Malatyaspor devreye girdi. İşte detaylar...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Galatasaray'da Morutan, Yeni Malatyaspor'a kiralanıyor
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yapılan dış transferler kadar iç transferlerde de dikkatli çalışan Sarı-Kırmızılılarda hedefler belirlendi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent bu konuda işine hızlı başladı. Takımda verim alınamayan futbolcuları göndermeyi planlayan İspanyol teknik adam ilk olarak Morutan'dan başlayacak.

TRANSFERİ İÇİN GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI

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Galatasaray'a transfer olduğundan beri beklenen performansından uzak kalan ve otoriteler tarafından tecrübe eksikliği olduğu savunulan Morutan'ın kiralanması gündemde. Teknik Direktör Torrent'in de raporuyla takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Morutan için Süper Lig'in son sırasında bulunan Yeni Malatyaspor'dan bir hamle geldi.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

morutan

Galatasaray yönetimi de Torrent'in bu hamlesine sıcak bakıyor. Morutan'ın yarım sezon boyunca 11 oynayıp tecrübe kazanması, önümüzdeki sezon için daha faydalı olacağına inanan teknik ekip, genç oyuncunun teklifi kabul etmesi halinde Yeni Malatyaspor'a resmen kiralanacak.

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Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Olimpiu Morutan
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