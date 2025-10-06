SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa Ligue 1

Ligue 1'de PSG ve Lille berabere kaldı: Genesio'dan takımına eleştiri, Enrique'den yorgunluk vurgusu

Ligue 1'in 7. haftasında Lille ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü de önemli açıklamalarda bulundu. Genesio, takımının hırs eksikliğinden yakınırken, Enrique oyuncularının yorgunluğunu gerekçe gösterdi.

Ligue 1'de PSG ve Lille berabere kaldı: Genesio'dan takımına eleştiri, Enrique'den yorgunluk vurgusu
Berker İşleyen

Ligue 1'de heyecan dolu bir hafta sonu geride kaldı. Lille, evinde ağırladığı PSG ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

GENESIO'DAN ELEŞTİRİ

Maçın ardından yapılan açıklamalarda, Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi. Genesio, özellikle ilk yarıdaki oyundan şikayet ederek, oyuncularının yeterli hırsı göstermediğini ve teknik kalitenin düşük olduğunu belirtti.

“İlk yarıda defansif olarak istediğimiz gibiydik ancak Paris'e zarar verecek teknik kalite ve cesaretten yoksunduk,” dedi.

İkinci yarıda da oyunun çok kapalı geçtiğini belirten Genesio, duran toptan yedikleri golün ardından toparlanıp beraberliği yakalamalarının olumlu olduğunu vurguladı.

LUIS ENRIQUE: 'YORGUNLUK BARİZDİ'

Paris Saint-Germain cephesinde ise Teknik Direktör Luis Enrique, oyuncularının yorgunluğuna dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında alınan galibiyetin ardından bu maçın zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Enrique,

“Oyuncularımızın sağlığını ön planda tuttuk. Yorgunluk bariz şekilde hissediliyordu,” ifadelerini kullandı.

Maça, kadroda rotasyona giderek başlayan Enrique, Warren Zaïre-Emery gibi genç oyunculara şans verdi. Bu durum takımın oyununda bazı eksikliklere yol açsa da, deplasmanda alınan 1 puanın yoğun maç takvimi içinde değerli olduğunu vurguladı.

ETHAN MBAPPE VE BERKE ÖZER GÖZ DOLDURDU

Maçta dikkat çeken bir diğer nokta ise Ethan Mbappé'nin performansı oldu. Genesio, genç oyuncu hakkında sorulan bir soruya,

“Ethan Mbappé yetenekli bir oyuncu. Gelecekte adından sıkça söz ettireceğine inanıyorum,”
şeklinde cevap verdi.

Berke Özer’in performansı da maçın ardından konuşulan konular arasındaydı. Lille’in beraberlik golünü atan oyuncu, maçın en iyilerinden biri olarak gösterildi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Maçın hakemi de bazı tartışmalı kararlara imza atarak eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle ikinci yarıda çalınmayan bir penaltı pozisyonu, maçın seyrini değiştirebilecek bir an olarak değerlendirildi.

BERABERLİK HER İKİ TAKIM İÇİN FARKLI ANLAMLAR TAŞIYOR

Sonuç olarak, Lille ve PSG arasındaki bu beraberlik, her iki takım için de farklı anlamlar taşıyor. Lille, evinde puan kaybetmesine rağmen güçlü rakibi karşısında direnç göstermesiyle moral buldu. PSG ise yorgunluğun etkisiyle istediği oyunu sahaya yansıtamasa da deplasmandan 1 puanla dönerek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Her iki takımın da önümüzdeki haftalarda daha iyi performans sergilemesi bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mourinho'nun Benfica'sı derbide de kazanamadı!Mourinho'nun Benfica'sı derbide de kazanamadı!
Davinson Sanchez'in cezası... O maçlarda yok! Davinson Sanchez'in cezası... O maçlarda yok!
Anahtar Kelimeler:
Ligue 1 psg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.