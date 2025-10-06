Ligue 1'de PSG ve Lille berabere kaldı: Genesio'dan takımına eleştiri, Enrique'den yorgunluk vurgusu

Ligue 1'de heyecan dolu bir hafta sonu geride kaldı. Lille, evinde ağırladığı PSG ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

GENESIO'DAN ELEŞTİRİ

Maçın ardından yapılan açıklamalarda, Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, takımının performansından memnun olmadığını dile getirdi. Genesio, özellikle ilk yarıdaki oyundan şikayet ederek, oyuncularının yeterli hırsı göstermediğini ve teknik kalitenin düşük olduğunu belirtti.

“İlk yarıda defansif olarak istediğimiz gibiydik ancak Paris'e zarar verecek teknik kalite ve cesaretten yoksunduk,” dedi.

İkinci yarıda da oyunun çok kapalı geçtiğini belirten Genesio, duran toptan yedikleri golün ardından toparlanıp beraberliği yakalamalarının olumlu olduğunu vurguladı.

LUIS ENRIQUE: 'YORGUNLUK BARİZDİ'

Paris Saint-Germain cephesinde ise Teknik Direktör Luis Enrique, oyuncularının yorgunluğuna dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında alınan galibiyetin ardından bu maçın zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini belirten Enrique,

“Oyuncularımızın sağlığını ön planda tuttuk. Yorgunluk bariz şekilde hissediliyordu,” ifadelerini kullandı.

Maça, kadroda rotasyona giderek başlayan Enrique, Warren Zaïre-Emery gibi genç oyunculara şans verdi. Bu durum takımın oyununda bazı eksikliklere yol açsa da, deplasmanda alınan 1 puanın yoğun maç takvimi içinde değerli olduğunu vurguladı.

ETHAN MBAPPE VE BERKE ÖZER GÖZ DOLDURDU

Maçta dikkat çeken bir diğer nokta ise Ethan Mbappé'nin performansı oldu. Genesio, genç oyuncu hakkında sorulan bir soruya,

“Ethan Mbappé yetenekli bir oyuncu. Gelecekte adından sıkça söz ettireceğine inanıyorum,”

şeklinde cevap verdi.

Berke Özer’in performansı da maçın ardından konuşulan konular arasındaydı. Lille’in beraberlik golünü atan oyuncu, maçın en iyilerinden biri olarak gösterildi.

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATTI

Maçın hakemi de bazı tartışmalı kararlara imza atarak eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle ikinci yarıda çalınmayan bir penaltı pozisyonu, maçın seyrini değiştirebilecek bir an olarak değerlendirildi.

BERABERLİK HER İKİ TAKIM İÇİN FARKLI ANLAMLAR TAŞIYOR

Sonuç olarak, Lille ve PSG arasındaki bu beraberlik, her iki takım için de farklı anlamlar taşıyor. Lille, evinde puan kaybetmesine rağmen güçlü rakibi karşısında direnç göstermesiyle moral buldu. PSG ise yorgunluğun etkisiyle istediği oyunu sahaya yansıtamasa da deplasmandan 1 puanla dönerek şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Her iki takımın da önümüzdeki haftalarda daha iyi performans sergilemesi bekleniyor.