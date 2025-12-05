SPOR

Galatasaray-Samsunspor maçı bitti! Fenerbahçe TFF’den acil toplantı istedi!

Trendyol Süper Lig'in 15.haftası tarihi bir maçla başladı. Galatasaray karşılaşmanın son saniyelerinde Victor Osimhen ile bulduğu golle maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmanın 90+4.dakikasında ceza sahası içinde Kazımcan Karataş'ın eline çarpan topta VAR maç hakemini çağırmadı ve maç 3-2 bitti. Maçın ardından Fenerbahçe duruma isyan etti ve TFF’den acil toplantı istedi.

Burak Kavuncu
Süper Lig'in 15.haftası çok konuşulaşacak bir maçla başladı. Galatasaray Rams Park'ta Samsunspor ile karşılaşırken, karşılaşma 3-2 ev sahibi Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın son dakikalarındaki tempoya kalp dayanmadı.

SON SANİYELERDE NELER OLDU NELER! VAR POZİSYONA PENALTI DEĞİL DEDİ

Galatasaray-Samsunspor maçı bitti! Fenerbahçe TFF’den acil toplantı istedi! 1

88.dakikada Emre Kılınç ile gol atan Samsunspor maçta 1 puan çıkartmayı beklerken, 90+3'de sahneye röveşata golüyle Victor Osimhen çıktı. Karşılaşmanın bitime saniyeler kala ise Kazımcan'ın koluna çarpan topta hakem devam dedi. VAR pozisyonu uzun bir süre izledikten sonra bir şey yok dedi ve maç 3-2 sona erdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray-Samsunspor maçı bitti! Fenerbahçe TFF’den acil toplantı istedi! 2

Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 yenmesinin ardından son saniyedeki pozisyona devam denmesine Fenerbahçe'de tepk gecikmedi. İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması...

"Bugün oynanan Galatasaray–Samsunspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşanan ve tüm kamuoyunun açık biçimde gördüğü penaltı pozisyonunun, hem sahadaki hakem hem de VAR tarafından değerlendirilmemiş olması, Türk futbolu adına ciddi bir soru işaretidir.

Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hakem tartışmalarının içine girmemeyi, odağımızı sahaya ve oyuna vermeyi özellikle tercih ettik. Ancak bu tercihimiz, açık hataların görmezden gelinmesini kabullendiğimiz anlamına gelmez.

Hakemlerin ve VAR’ın standardının, ligin kaderini doğrudan etkileyen bu denli belirleyici anlarda dahi sağlanamaması; sadece bir kulübün değil, Türk futbolunun tamamının problemidir.

Bizim tek beklentimiz, herkes için adil, şeffaf ve eşit uygulanan bir yönetim anlayışıdır.

Fenerbahçe, hiç kimsenin lehine ayrıcalık istemez; ama kimsenin de aleyhine oluşabilecek bir düzenin parçası olmayı kabul etmez.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve ilgili kurullarının bu konuda acil bir açıklama yapması, yaşanan pozisyonun gerekçesini kamuoyuna şeffaf biçimde sunması Türk futbolu adına zorunluluktur.

Fenerbahçe Spor Kulübü, rekabetin saha içinde kazanıldığı bir lig için gereken her adımın takipçisi olacaktır."

