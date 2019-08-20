'Like' uğruna canından oluyordu!

ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan Jamie Bisceglia isimli kadın hırsının kurbanı oldu. Sosyal medyada yapılan bir fotoğraf yarışmasında birinci olmak isteyen genç kadın yakaladığı zehirli bir ahtapotu yüzüne yapıştırarak poz verdi.

OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Canlı hayvanı yüzüne yakın yerlere süren genç kadın fotoğraf çekildikten sonra ise zor anlar yaşadı. Ahtapotu yüzünden çekemeyen genç kadın olay yerinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadını gören doktorlar böyle bir vakanın ilk kez yaşandığını duyurdu.

'ÇIKARDIĞIMDA YÜZÜM KANIYORDU'

Genç kadının sosyal medyada paylaştığı bu fotoğraflar az kalsın ölümüne sebep oluyordu. Antibiyotik ve iğnelerle kendine gelebilen kadın 2 gün sonra açıklama yaptı. Genç kadın, “Bir fotoğraf yarışması için poz verdim. Ahtapotun boyu küçük olduğu için yüzüme koyup poz verdim. Fakat beni iki kez soktu. Çok ciddi bir acı vardı ve güçlükle yüzümden çekebildim, adeta yapıştı. Çıkardığımda yüzüm kanıyordu” dedi.

'BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM'

Genç kadın, “3 farklı antibiyotik alıyorum ve yüzüm hala acıyor. Doktorlar ağrının aylar boyunca sürebileceğini söyledi. Canlı bir ahtapot ile ilgilenirken ne yapıp ne yapmamam gerektiğine dair önemli bir ders aldım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” dedi.



