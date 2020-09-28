Likyalılardan miras kaldı! Pekmezi de yapılan Margaz üzümünün tadına doyulmuyor

Bölgede birçok yerde Margaz üzümü yetiştiriliyor. Ancak özel tadı sadece Üzümlü ve İslamlar mahallelerinde yetişen Margaz üzümünde bulunuyor. İki mahallenin doğal yapısı, üzüme ayrı bir tat veriyor. Bu iki mahallede yetişen Margaz üzümü sulu ve doğal şeker oranı yüksek. Bazı salkımları 1 kiloyu geçiyor. Margaz üzümü geçmişte pıynar ve çam ağaçlarına ağdırılan asmalarda yetişiyordu. Bugün ise yerden 3 metre yükseklikte kurulan birleşik çatılarda yetişiyor. Özellikle Üzümlü Mahallesi'nde son yıllarda yeni Margaz üzümü bağları kuruluyor. Margaz üzümünün pekmezi de yapılıyor, kurutularak da tüketiliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yetişen Margaz üzümü, Likyalılardan günümüze uzanan bir kültür mirası olarak sofraları süslemeye devam ediyor. Özel tadı, görünümü nedeniyle tercih edilen Margaz üzümü, bölge turizminin de bir parçası haline geldi.

Margaz üzümü bağını gezen Aytül Öztürk, "Muhteşem bir ambiyans. Çocukluğumun bağlarını gördüm. Doğanın bozulmamasına da çok sevindim" dedi.

Üzümlü Mahallesi'nde üretici ve turizmci Hamdi Bozkurt, "Bu üzüm atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Ben de onların yadigarı olarak kendimi gördüğüm için bu şekilde bir sera kurdum. 300 asma ağacım var. Üzümlü Köyü'nün bir simgesi olarak bunu yaşatmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Üzümlü Mahallesi Muhtarı Osman Erer, "Bu üzüm bize Likyalılardan miras kaldı. Likyalılardan bu yana bu üzüm, Margaz üzümü olarak yetiştirilmektedir. Organik, Türkiye'nin her yeri için bu üzümü üretiyoruz. Çekirdekli ve raf ömrü uzun olmasıyla da tercih edilen bir üzüm çeşidi" dedi.

(DHA)

