Lille 3 - 1 Rennes (Zeki Çelik asist izle)

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibinden Clement Grenier 43'üncü dakikada gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 45'inci dakikada Lille, Lebo Mothiba ile bu gole yanıt verirken, ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
54'üncü dakikada Nicolas Pepe ile öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, 68'inci dakikada Jonathan Bamba ile farkı 2'ye çıkarttı ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Milli oyuncu Zeki Çelik mücadeleye Lille formasıyla ilk 11'de başlarken, 86'ncı dakikada yerini Edgar Ie'ye bıraktı.
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