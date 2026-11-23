Şampiyonlar Ligi Lille Çarşamba 23:00 Bayern Münih

Lille ile Bayern Münih, 25 Kasım 2026 saat 23:00'de Stade Pierre Mauroy'da karşı karşıya geliyor.

Lille, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir rakip olan Bayern Münih ile karşılaşacak. Her iki takım da bu mücadelede galibiyet peşinde.

Lig Durumu Lille 3. Fransa Ligue 1 O 11 G 6 B 3 M 2 P 21 14 Attığı Gol 8 Yediği Gol +6 Averaj Bayern Münih 2. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 6 B 4 M 0 P 22 30 Attığı Gol 10 Yediği Gol +20 Averaj Gol Durumu (Toplam) Lille 14 / 8 Bayern Münih 30 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı L Lille İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 3 / 2 / 1 Gol 7 – 4 BM Bayern Münih Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 2 / 0 Gol 9 – 5

Lille (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 21 puanla 3. sırada.

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Lille M G G B B tüm kulvarlar Lille 0-1 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M

Rennes 1-2 Lille Fransa Ligue 1 G

Bodo Glimt 0-0 Lille Şampiyonlar Ligi B

Lille 1-0 Lens Fransa Ligue 1 G

Monaco 1-1 Lille Fransa Ligue 1 B Bayern Münih B G B G G tüm kulvarlar Bayern Münih 1-1 FC Köln Almanya Bundesliga Ligi B

Mainz 05 1-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G

Atletico Madrid 0-2 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi G

Bayern Münih 2-2 Borussia Dortmund Almanya Bundesliga Ligi B

Bayern Münih 6-1 Magdeburg Almanya Federasyon Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Lille'in son beş maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor. Bayern Münih ise son beş maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formunu koruyor.

Eksik Oyuncular Lille 3 eksik Hamza Igamane Tanguy Nianzou Tiago Santos Bayern Münih 6 eksik Manuel Neuer Serge Gnabry Alphonso Davies Ismael Saibari Harry Kane Michael Olise

Lille kadrosunda Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Tanguy Nianzou (Şüpheli) ve Tiago Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Bayern Münih kadrosunda Manuel Neuer (Sakat - Ayağından Sakat), Serge Gnabry (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Alphonso Davies (Sakat - Adale Yırtığı), Ismael Saibari (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Harry Kane (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme) ve Michael Olise (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Olivier Giroud Lille 3 Gol 2 Asist Soriba Diaoune Lille 1 Gol 2 Asist Dilane Bakwa Lille 2 Gol 1 Asist Maurits Kjaergaard Lille 0 Gol 2 Asist Harry Kane Bayern Münih 4 Gol 8 Asist Michael Olise Bayern Münih 6 Gol 3 Asist Luis Diaz Bayern Münih 4 Gol 1 Asist Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist

Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Olivier Giroud, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Soriba Diaoune. Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 8 asistle Harry Kane.