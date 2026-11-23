Lille ile Bayern Münih, 25 Kasım 2026 saat 23:00'de Stade Pierre Mauroy'da karşı karşıya geliyor.
Lille, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir rakip olan Bayern Münih ile karşılaşacak. Her iki takım da bu mücadelede galibiyet peşinde.
Lille (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 4 gol atıp 10 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 21 puanla 3. sırada.
Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 12 gol atıp 5 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 2. sırada.
Lille'in son beş maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet bulunuyor. Bayern Münih ise son beş maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek formunu koruyor.
Lille kadrosunda Hamza Igamane (Sakat - Diz Sakatlığı), Tanguy Nianzou (Şüpheli) ve Tiago Santos (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Bayern Münih kadrosunda Manuel Neuer (Sakat - Ayağından Sakat), Serge Gnabry (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Alphonso Davies (Sakat - Adale Yırtığı), Ismael Saibari (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat), Harry Kane (Sakat - Ayak Bileğindeki Bağlarda Zedelenme) ve Michael Olise (Sakat - Ayağından Sakat) yer almıyor.
Lille kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Olivier Giroud, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Soriba Diaoune. Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 8 asistle Harry Kane.
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