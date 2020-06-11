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Lille’de Yusuf Yazıcı sevinci

FRANSA HABERLERİ  | 11.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı, sakatlığı sonrası kulüp tesislerine ayak bastı. Fransız ekibi Yusuf’un dönüşünü sosyal medya hesaplarından, “Yusuf Yazıcı geri döndü” mesajıyla yayımladı.

Fransa’nın Lille ekibinde forma giyen ve 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında çapraz bağları kopan Yusuf Yazıcı, bugün takımının tesislerine giriş yaptı.

Sakatlığı sonrası çalışmalarının bir bölümünü Roma’da bir bölümünü de Antalya’da yapan milli yıldız, dün takım arkadaşı Zeki Çelik ile Fransya’ya gitmişti. Yapılan kontrollerin ardından dizinde bir problem kalmadığı belirlenen Yazıcı'nın, Lillie ekibinin tesislerine giriş anını kulübün sosyal medya hesapları paylaştı. Takım arkadaşlarının yakından ilgilendiği 23 yaşındaki yıldız isim, kulüp kamerasına ise "Geri döndüm" mesajını verdi.

Lille ekibi, Yusuf’un dönüşü ise sosyal medya hesaplarından, “Yusuf Yazıcı geri döndü” mesajıyla yayımladı.

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