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  4. Lille teknik direktörü Bruno Genesio'dan açıklama! “Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı"

Lille teknik direktörü Bruno Genesio'dan açıklama! “Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.08.2024 23:46
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Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, “Takımı bu maç için iyi bir şekilde motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İstediğimiz sonucu elde ettik. Takımımla gurur duyuyorum” dedi.

Lille teknik direktörü Bruno Genesio'dan açıklama! “Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı"

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanşında deplasmanda Fenerbahçe ile 90 dakikası 1-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde 1-1 berabere kaldı. Fransız ekibi bu maçın ardından adını play-off turuna yazdırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, değerlendirmelerde bulundu. Sahada iyi işler yaptıklarını söyleyen Bruno Genesio, “Takımı bu maç için iyi bir şekilde motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İstediğimiz sonucu elde ettik. Takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele ettiler. Bu gelecek için güzel sinyaller veriyor” ifadelerini kullandı.

Bruno Genesio, sık sık zaman geçirmeleriyle ilgili gelen soruya, “Oyuncularımın yerde olmalarının sebebi faule maruz kalmalarıydı. Faule maruz kalırsanız tabii ki yerde olacaksınız” cevabını verdi.

“ZOR BİR MAÇTI”

Fenerbahçe’ye karşı zor bir maç oynadıklarını aktaran Genesio, “Biz sahaya çıkıp yapmamız gerekeni yaptık. Tabii ki zor bir maçtı. Karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi bir mücadele ortaya koyduk ve tur atladık. Bizde de eksikler vardı. Ben normal karşılıyorum” şeklinde konuştu.

“PENALTI KAZANMAK İŞİMİZE GELDİ”

Penaltı kazanmaları hakkında konuşan Genesio, “Penaltı kazanmak işimize geldi. Biz konsantre şekilde oynuyorduk. Çok iyi bir atmosferde oynuyoruz. Sonuç olarak Şampiyonlar Ligi’nde devam ediyoruz. Hedefimiz lig etabına kalmak” sözlerini sarf etti.

Son olarak Fenerbahçe taraftarıyla ilgili konuşan Bruno Genesio, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

“Buraya ikinci kez geliyorum. Rennes’in başındayken de buraya gelmişti. Burada atmosfer muhteşem, taraftarlar tutkulu. Bugün kaybettiklerinde de fair-play göstermeyi bildiler.”

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lille Bruno Genesio
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