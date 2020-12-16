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Lille uçmaya devam ediyor! Zeki asist, gol Yusuf Yazıcı!

FRANSA HABERLERİ  | 16.12.2020 23:16 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Dijon ile Lille karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçı Lille 2-0 kazandı.

Lille uçmaya devam ediyor! Zeki asist, gol Yusuf Yazıcı!

Fransa Ligue 1'de 15. hafta mücadelesinde Lille, Dijon'a konuk oldu. Konuk ekip maçı 2-0 kazandı.

Lille'nin golleri 19. dakikada Zeki Çelik'in asistiyle Yusuf Yazıcı ve 90+3'te Timothy Weah'dan geldi.

Karşılaşmada ilk 11 başlayan Zeki ve Yusuf 84. dakikada oyundan çıkarken, Burak ise 58. dakikada oyuna girdi.

MİLLİLER KATKIYA DEVAM EDİYOR

Lille'de Yusuf Yazıcı 20. resmi maçında 11. golünü kaydetti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

PSG ÖNCESİ LİDER

Bu sonuçla birlikte Lille, puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 9 puanla son sıraya demirledi.

Lille, Ligue 1'in 16. haftasında zirve maçında PSG'yi konuk edecek. Dijon ise aynı haftada sahasında Monaco ile karşılaşacak.

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