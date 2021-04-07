Lily Allen: 'Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım'

Geçtiğimiz aylarda sevilen Netflix dizisi Stranger Things oyuncularından David Harbour ile hayatını birleştiren İngiliz şarkıcı Lily Allen, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Geçmişte yağ aldırdığını itiraf eden şarkıcı, o dönemki sevgilisinin yara izlerini sorduğunda çok utandığını söyledi.

"ÇOK UTANDIM"

Yıllar önce kalçasından yağ aldırdığını söyleyen Allen, o dönemde bir erkek arkadaşının olduğunu belirterek, "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

LİLY ALLEN, DAVİD HARBOUR’LA EVLİ

2000'li yıllarda hızlı hayatı ile magazin manşetlerinden düşmeyen İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçtiğimiz yıl eylül ayında 'Stranger Things' adlı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour ile Las Vegas'ta nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift, imzayı attıktan sonra hamburgerciye giderek yemek yemişti.



