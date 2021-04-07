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Lily Allen: 'Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım'

07.04.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı Lily Allen, sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Daha önce yağ aldırdığını itiraf eden şarkıcı, "Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım" ifadelerini kullandı.

Lily Allen: 'Sevgilim yara izlerini sorunca çok utandım'

Geçtiğimiz aylarda sevilen Netflix dizisi Stranger Things oyuncularından David Harbour ile hayatını birleştiren İngiliz şarkıcı Lily Allen, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Geçmişte yağ aldırdığını itiraf eden şarkıcı, o dönemki sevgilisinin yara izlerini sorduğunda çok utandığını söyledi.

"ÇOK UTANDIM"

Yıllar önce kalçasından yağ aldırdığını söyleyen Allen, o dönemde bir erkek arkadaşının olduğunu belirterek, "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

LİLY ALLEN, DAVİD HARBOUR’LA EVLİ

2000'li yıllarda hızlı hayatı ile magazin manşetlerinden düşmeyen İngiliz şarkıcı Lily Allen, geçtiğimiz yıl eylül ayında 'Stranger Things' adlı dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu David Harbour ile Las Vegas'ta nikah masasına oturmuştu.

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Ünlü çift, imzayı attıktan sonra hamburgerciye giderek yemek yemişti.


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