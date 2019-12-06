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Limak Enerji Engelsiz Müzik Korusu, İstanbul'da sahne aldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 22:08 | Son Güncelleme

Limak Enerji Engelsiz Müzik Korusu, İstanbul'da sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, "Notalar Engel Tanımaz" sloganıyla 2016'da hayata geçirilen Limak Enerji Engelsiz Müzik Korosu, AKDEM'in 20 üyesiyle sevilen Türk halk müziği ve Türk sanat müziği ezgilerini Ümit Akkuş'un şefliğinde seslendirdi.

Konsere katılan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, topluma dokunan iyilik hareketlerine öncülük etmenin önemine değindi.

Engel tanımadıklarını ve bu anlayışla ilerlediklerini belirten Özdemir, "Amacımız farkındalık oluşturmaktı ve bunu başardığımıza inanıyoruz. Birtakım engellerin olması hayallerinizi gerçekleştirmeye engel değildir, biz bunun en somut örneğiyiz. Konserlerimizi her yıl düzenli olarak hayata geçiriyoruz. Zeytinburnu'nda ikinci kez yer alıyoruz. Bu konserimizi Dünya Engelliler Günü ile bağdaştırdık. İlerleyen süreçlerde de engel tanımayan koromuzla sahnede yer almaya devam edeceğiz." dedi.

Konserde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakam Mehmet Makas, engelli öğrenciler ile "Çemberimde gül oya" adlı eseri seslendirdi.

Konserde down sendromlu iki öğrencinin zeybek gösterisi beğeni topladı.

Konsere, Zeytinburnu İl Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt, Zeytinburnu Halk Eğitim Müdürü Orhan Ayyıldız, MHP ve AK Parti Zeytinburnu ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katılım sağladı.

Etkinlik plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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