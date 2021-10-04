Limonlu Mereng Pay nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu’nun imza yemeği...

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya yedeklerden katılacak son isim ve elenen yarışmacı belli oldu. Haftayı 3-0’lık skorla yenilgiyle kapatan kırmızı takımdan 6 yarışmacı eleme oyunlarında mücadele etti. İlk olarak yaratıcılık etabını tamamlayan isimler yarışmadan elenmemek için Somer Şef’in imza tabağı olan ‘Limonlu Mereng Pay’ tarifini yaptı. İşte MasterChef Türkiye Limonlu Mereng Pay tarifi...
Un ve tereyağını bir bleandra alıp ekmek kırıntısı gibi olana kadar çekiyoruz. Daha sonra tüm malzemeyi ekleyip hamur kıvamına alana kadar çekiyoruz. Yağlı kağıt arasına koyduğumuz hamuru açıp yağladığımız tart kalıbına yerleştiriyoruz. Üzerine yağlı kağıt yerleştirip kalıbı dolduracak kadar nohut koyuyoruz. Önceden ısıttığımız fırında 15 dk pişiriyoruz. İçerisindeki nohutları alıp 5 dk daha hamurun üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
Toz şeker ve limon kabuğu rendelerini limon aroması çıkana kadar bleandrdan çekiyoruz. Bir tencereye alıyoruz. Yumurta sarılarını ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak limon suyunu azar azar ilave ediyoruz. Kaşık arkasında kalıcak kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Ocaktan alıp tereyağını ekliyoruz. İyice karıştırarak soğumaya bırakıyoruz.
Toz jelatini bir tencereye alıyoruz. Suyu azar azar jelatine karıştırarak ilave ediyoruz. Kaynamaya başladığında limon tuzu ve toz şekeri ilave ediyoruz. Çok az daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Başka bir tencerede buzlu su yapıp üzerine oturtup yavaş yavaş çırparak soğutuyoruz.
Toz şeker ve suyu ocakta kaynatıyoruz. Yumurta akını çırpma kabına alıp limon suyu ilave ediyoruz. Köpürene kadar hızlı devirde çırpıyoruz. Kaynayan şerbeti ip gibi akıtarak yumurta beyazına ilave ediyoruz. Kabı ters çevirdiğimizde dökülmeyecek kıvama gelene kadar çırpıyoruz.
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