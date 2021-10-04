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Limonlu Mereng Pay nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu’nun imza yemeği...

04.10.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'de dün akşam iki heyecan birden yaşandı. Yarışmaya katılacak son ismin yanı sıra yarışmaya veda edecek yarışmacıda dün akşam belli oldu. Eleme oyununun son ayağında yarışmacılardan Limonlu Mereng Pay yapmaları istendi. Yarışmaya devam etmek isteyenler Somer Sivrioğlu’nun imza yemeğini en iyi şekilde yapmak için kıyasıya mücadele etti.

Limonlu Mereng Pay nasıl yapılır? İşte MasterChef Türkiye Somer Sivrioğlu’nun imza yemeği...

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yarışmaya yedeklerden katılacak son isim ve elenen yarışmacı belli oldu. Haftayı 3-0’lık skorla yenilgiyle kapatan kırmızı takımdan 6 yarışmacı eleme oyunlarında mücadele etti. İlk olarak yaratıcılık etabını tamamlayan isimler yarışmadan elenmemek için Somer Şef’in imza tabağı olan ‘Limonlu Mereng Pay’ tarifini yaptı. İşte MasterChef Türkiye Limonlu Mereng Pay tarifi...

LİMONLU MERENG PAY TARİFİ

TART HAMURU İÇİN MALZEMELER

  • 250 gr un
  • 150 gr tereyağ
  • 100 gr pudra şekeri
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 çay kaşığı vanilya extractı
  • 1 tatlı kaşığı toz badem
  • 1\4 çay kaşığı tuz

LEMON CURD İÇİN;

  • 200 g toz şeker
  • 2 adet limon kabuğu rendesi
  • 100 ml limon suyu
  • 6 adet yumurta sarısı
  • 50 gr tereyağ (soğuk)

SAYDAM LİMON İÇİN;

  • 30 g toz jelatin
  • 100 g toz şeker
  • 600 ml su
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu

MERİNGUE İÇİN;

  • 90 gr yumurta akı
  • 3 damla limon suyu
  • 150 gr toz şeker
  • 50 gr su

TART HAMURU YAPIMI;

Un ve tereyağını bir bleandra alıp ekmek kırıntısı gibi olana kadar çekiyoruz. Daha sonra tüm malzemeyi ekleyip hamur kıvamına alana kadar çekiyoruz. Yağlı kağıt arasına koyduğumuz hamuru açıp yağladığımız tart kalıbına yerleştiriyoruz. Üzerine yağlı kağıt yerleştirip kalıbı dolduracak kadar nohut koyuyoruz. Önceden ısıttığımız fırında 15 dk pişiriyoruz. İçerisindeki nohutları alıp 5 dk daha hamurun üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

LEMON CURD YAPILIŞI;

Toz şeker ve limon kabuğu rendelerini limon aroması çıkana kadar bleandrdan çekiyoruz. Bir tencereye alıyoruz. Yumurta sarılarını ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak limon suyunu azar azar ilave ediyoruz. Kaşık arkasında kalıcak kıvama gelene kadar pişiriyoruz. Ocaktan alıp tereyağını ekliyoruz. İyice karıştırarak soğumaya bırakıyoruz.

SAYDAM LİMON YAPIMI;

Toz jelatini bir tencereye alıyoruz. Suyu azar azar jelatine karıştırarak ilave ediyoruz. Kaynamaya başladığında limon tuzu ve toz şekeri ilave ediyoruz. Çok az daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Başka bir tencerede buzlu su yapıp üzerine oturtup yavaş yavaş çırparak soğutuyoruz.

MERİNGUE YAPIMI

Toz şeker ve suyu ocakta kaynatıyoruz. Yumurta akını çırpma kabına alıp limon suyu ilave ediyoruz. Köpürene kadar hızlı devirde çırpıyoruz. Kaynayan şerbeti ip gibi akıtarak yumurta beyazına ilave ediyoruz. Kabı ters çevirdiğimizde dökülmeyecek kıvama gelene kadar çırpıyoruz.

GENEL YAPIM;

  • Tart hamurunun en altına Lemon Curd'ü sıkma torbası yardımıyla ince bir katman oluşturacak şekilde sıkıyoruz.
  • Lemon Curd'ün üzerine soğuyan Saydam Limonumuzu yavaş bir şekilde ilave ediyoruz.
  • Saydam Limonun donması için soğutucuya atıyoruz. Saydam Limon donduğunda üzerini komple kaplayacak şekilde yıldız uç ile Meringue sıkıyoruz.
  • Pürmüz yardımıyla Meringuelerin üzerlerini yakıyoruz.
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