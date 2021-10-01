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  4. Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...

Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...

01.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kereviz uzun zamandır özellikle diyet listelerinin favori sebzesi olarak kabul ediliyor. Genellikle zeytinyağlı yada etli kereviz yemeği ve salatası dışında bu sebze ne yazık ki daha farklı tariflerde kullanılmıyor. MasterChef Türkiye programıyla ünlenen Mehmet Yalçınkaya kerevizden yapılabilecek alternatif tarifleri paylaştı.

Sadece yemeğini yapıyorsanız bir de böyle deneyin! Lezzetli bir kereviz için ne yapılmalı? İşte Mehmet Yalçınkaya’dan püf noktası...

Kereviz, C vitamini, beta karoten ve flavonoid içerir. Aynı zamanda, sindirim sistemi, hücreler, kan damarları ve organlardaki iltihaplanma vakalarını azalttığı gösterilen harika bir bitki besin kaynağıdır. Kerevizin her versiyonuyla sofranızda haftada bir kez de olsa bulunması sağlık açısından önemlidir. MasterChef Türkiye’nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve Mehmet Yalçınkaya’nın imzasını taşıyan püf noktalarına göz atmaya ne dersiniz?

KEREVİZİ EN LEZZETLİ NASIL YAPABİLİRİZ?

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Kereviz salata olarak rendelenmesi ve ana yemek olarak tüketilmesinin dışında aslında değişik tariflerin de baş kahramanı olabilir. Kerevizden püre yapılabilir, incecik kesilip kızartılabilir veya bir şeylerin dışına sarılabilir. Kerevizi dilimledikten sonra içine limon, tuz ve şeker atarsanız kerevizin daha lezzetli bir ürün haline gelmesini sağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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