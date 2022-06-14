Lincoln Henrique kimdir? Lincoln Henrique nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Lincoln Henrique'yi kadrosuna dahil etmek isteyen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus amacına ulaştı. Brezilyalı futbolcu, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Lincoln Henrique kimdir? Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin hayatı, biyografisi ve futbolculuk kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR?

Lincoln Henrique 7 Kasım 1998 tarihinde Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde doğdu.

Lincoln Henrique futbola, Gremio altyapısında futbola başladı.

2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak oynayan Lincoln, Gremio dışında América Futebol Clube formasını giydi.

Bu sezon toplamda 44 maça çıkan genç futbolcu 7 gol, 10 asistlik performansa imza attı. Brezilya U-17'nin de formasını giyen Lincoln 11 maça çıkıp 4 gol kaydetti. Brezilyalı futbolcunun transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon Euro gözükmekte.

Lincoln daha önce ülkemizde Çaykur Rizespor forması giymişyi. 2017/18 sezonu başında Gremio'dan kiralık olarak Rize'ye gelen Brezilyalı orta saha, şampiyonlukla biten ve Süper Lig bileti alınan sezonda 20 maça çıkıp 3 gol, 2 asistle mücadele etmişti. 18 yaşındayken ilk kez ülkesi Brezilya'nın dışına çıkan Lincoln, Çaykur Rizespor macerası sonrasında 1 sezon daha başka kulüpte kiralık olarak futbol oynayıp 2019 yazında Santa Clara'ya transfer oldu.

LİNCOLN HENRİQUE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

İşte Lincoln Heneique'nin profesyonel futbol kariyeri:

2015–2019 Grêmio 20 (0)

2017–2018 → Çaykur Rizespor (loan) 18 (3)

2018 → América Mineiro (loan) 3 (0)

2019– Santa Clara 60 (2)

Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

