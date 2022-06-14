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Lincoln Henrique, resmen Fenerbahçe'de! Jorge Jesus ilk transferini yaptı! 4 yıllık imza geldi

14.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Lincoln Henrique, "Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız." ifadelerini kullandı. Jorge Jesus'un ilk transferi olan Lincoln Henrique, önümüzdeki günlerde antrenmanlara başlayıp yeni sezona hazır olmak için kolları sıvayacak.

Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Uzun zamandır peşinde olduğu yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe'den transfer bombardımanının bitmeyeceği ve önümüzdeki günlerin de hareketli geçeceği öğrenildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

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"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique’nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

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Lincoln Henrique, "Çok mutluyum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım. Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız."

"JORGE JESUS'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

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Selahattin Baki: "Uzun zamandır Brezilya kültürüne hasret kaldık, bu imzayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası kendine bağlı. Umarım Mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz. Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisiyle hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi Fenerbahçe'yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor."

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