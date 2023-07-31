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Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, kendilerine yapılan ırkçı söylemlere dava açtı!

31.07.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, sosyal medyadan ırkçı söylem yapan şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Lincoln Henrique, Fenerbahçe’nin Medipol Başakşehir'i mağlup ettiği Ziraat Türkiye Kupası finaline ait bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına yorum yazan bir holigan, “Lincoln transfer edildiğinde bu zenci çocuklarla gidebilirsiniz. Afrikalıları Türkiye’de istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPILAN YORUMA BÜYÜK TEPKİ

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Yapılan bu yoruma büyük tepki gösteren Lincoln ve eşi, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Ayrıca sadece Fenerbahçe taraftarı değil, birçok Türk taraftar da, yapılan bu ırkçı söyleme büyük tepki gösterdi.

"İSTEDİĞİN ZAMAN SENİNLE GÖRÜŞELİM!"

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Ünlü futbolcu "Ailem hakkında, özellikle çocuklarımla ilgili konuşmadan önce ağzını çalkala!'' diyerek sözlerine başladı. ''Siyahi olmaktan gurur duyuyorum. Bir sosyal medya hesabının arkasına saklanan bir adamsın. İstediğin zaman beni arayabilirsin. İstediğin zaman seninle görüşelim. Sana gerçek adamı göstereceğim. Irkçı çöp." ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN KÜFÜRLÜ CEVAP

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Adriana Müller ise çocuklarıyla ilgili ırkçı yorum yazan kişiye küfürlü yanıt verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

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Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, sosyal medyadan ırkçı söylem yapan şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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