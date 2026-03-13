Lineker’den Galatasaray–Liverpool maçına skandal iddiası! “50 kez izledim, karar saçmalık”

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Garry Lineker, Galatasaray’ın Liverpool karşısında Victor Osimhen ile bulduğu ancak VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN ATTIĞI 2. GOL OFSAYT DEĞİLDİ!"

İngilizlerin efsanelerinden Garry Lineker, Victor Osimhen'in Liverpool'a atmış olduğu golün iptalini eleştirdi:

"50 kez izledim ve bu karar tamamen saçma. Barış Alper Yılmaz’ın müdahalesi yok."

VAR'IN KARARINI ELEŞTİRDİ! "KORKUNÇ BİR KARAR..."

Lineker, pozisyonu defalarca izlediğini belirterek Barış Alper Yılmaz’ın rakibe herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. Deneyimli isim, verilen kararın anlaşılır olmadığını ifade ederken VAR’ın da bu kararı onaylamasını eleştirdi.

İngiliz futbol adamı açıklamasında hakemlerin pozisyonda yanlış oyuncuya odaklandığını ve değerlendirmede ciddi hata yaptıklarını dile getirdi. Lineker, pozisyonda net bir temas olmadığını belirterek iptal kararının futbol kamuoyunda uzun süre tartışılacağını vurguladı.

"Gerçekten korkunç, korkunç bir karar ve VAR da bunu olduğu gibi onayladı.

Hiçbir şekilde bir müdahale yoktu. Ayrıca yanlış oyuncuya karar verildi. Her şeyi tamamen yanlış yaptılar. Bunu bin kere tekrar kontrol ettim. Hiçbir temas yoktu ve ayrıca içeri giren oyuncu da o değildi."