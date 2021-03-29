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Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

29.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözleri üzerine eşi Elisabeth Haugen, ''Eşim yanlış anlaşıldı, sözleri çarpıtıldı'' şeklinde savunma yaptı

Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Eşim yanlış anlaşıldı

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i İspanya'da 3-0 yendiği maç öncesi Galatasaray forması giyen Norveçli futbolcu Martin Linnes'in "Türkiye'de soyunma odasında hep Haaland konuşuluyor. Türkler, Erling Haaland'dan korkuyor" açıklaması oldukça konuşuldu.

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Norveç-Türkiye maçı sonrasında ise tecrübeli sağ bekin eşi Elisabeth Haugen'den konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haugen, eşinin yanlış anlaşıldığını söyledi:

"Bence Martin'in sözleri çarpıtıldı. Aslında orada söylemek istediği şey Haaland'ın, bugünlerde Norveç'in en iyi futbolcusu olduğuydu. Avrupa'da herkes onu konuşuyor ve bu futbolcuya karşı Türkiye savunmada ekstra önlem almalı. Ki çok iyi önlem aldılar. Tebrik ediyorum. Bugün Norveç'te öğrendiğimiz tek şey, Türkiye Ligi Norveçlilerin düşündüğünden çok daha iyi durumda. Türkiye'de maça başlayan hemen hemen herkesin Süper Lig'den çıktığını unutmamalıyız. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman hariç tüm futbolcular Türkiye'den çıktı."

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Galatasaray Futbol Kulübü
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