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Lionel Carole Galatasaray'a geri dönüyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2018 10:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'da sol bek için karar verildi. Iasmin Latovlevici'nin bileti kesildi, Sevilla'ya kiranan Lionel Carole, yeni sezonda Galatasaray'a dönüyor.

Lionel Carole Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'da, 15 maçta forma giyen ve kontratının uzaması için 3 maça daha ihtiyacı olan Iasmin Latovlevici'nin bileti kesildi. Sevilla'ya kiranan Lionel Carole, yeni sezonda Galatasaray'a dönüyor.

Galatasaray'da 10'u lig 5'i kupa olmak üzere 15 kez forma giyen Latovlevici'nin sözleşmesi 18 maça ulaşması halinde 1 yıl uzayacaktı. Ancak Akhisar deplasmanında savunmanın solunda Nagatomo oynayacak ve Rumen sol bekin son iki haftaya girilirken Galatasaray'da devam etme ihtimali kalmayacak.

Kiralık gittiği Sevilla'da kadro dışı kalan ve Beşiktaş derbisini izlemeye gelen Carole gelecek sezon yedek sol bek olacak. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Iasmin Latovlevici Lionel Carole Galatasaray

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