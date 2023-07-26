Lionel Messi, Amerika'da şov yapmaya başladı! Gollerine devam ediyor...

Lionel Messi fırtınası Amerika'da esmeye devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı.

2 GOL 1 ASİST

Bu sabaha karşı oynadıkları Atlanta United maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Inter Miami takımında Messi şov vardı. Takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayan Messi, oyunda kaldığı dakika boyunca üstün bir performans ortaya koydu.

GEÇEN HAFTA DA GOL ATMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Inter Miami formasıyla ilk golünü atan Messi, 90. dakikada harika bir frikik golüyle ağları sarsmıştı.

