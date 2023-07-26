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Lionel Messi, Amerika'da şov yapmaya başladı! Gollerine devam ediyor...

26.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi, Atlanta United karşısında 2 gol 1 asistlik performans göstererek yeni takımına çok çabuk adapte oldu. Geçtiğimiz hafta da çıktığı ilk maçta fileleri sarsma başarısı gösteren yıldız oyuncunun gösterdiği performans taraftarları mutlu etti.

Lionel Messi fırtınası Amerika'da esmeye devam ediyor. David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye imza atarak büyük bir sürpriz yapan Messi'nin Amerika macerası beklenenden hızlı başladı.

2 GOL 1 ASİST

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Bu sabaha karşı oynadıkları Atlanta United maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılan Inter Miami takımında Messi şov vardı. Takımına 2 gol 1 asistlik katkı sağlayan Messi, oyunda kaldığı dakika boyunca üstün bir performans ortaya koydu.

GEÇEN HAFTA DA GOL ATMIŞTI

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Geçtiğimiz hafta Inter Miami formasıyla ilk golünü atan Messi, 90. dakikada harika bir frikik golüyle ağları sarsmıştı.

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