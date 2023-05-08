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Lionel Messi antrenmanlara geri döndü!

08.05.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1’in 33. haftasında 3-1 kaybedilen Lorient maçının ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan’a gittiği için kadro dışı bırakılan ve ardından özür dileyen Lionel Messi, bu sabah Paris Saint-Germain tesislerine gelerek antrenmanlara başladı.

Lionel Messi antrenmanlara geri döndü!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1’in 33. haftasında Paris Saint-Germain’in, sahasında Lorient’e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan’a giden ve kulüp tesislerindeki antrenmanı kaçırdığı için kadro dışı kalan Lionel Messi, tekrardan antrenmanlara döndü.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak özür dileyen Arjantinli futbolcu, PSG’nin bu sabah gerçekleştirilen antrenmanında yer aldı.

Fransız ekibi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Messi’nin tesislere gelerek antrenmana katıldığını bildirdi.

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