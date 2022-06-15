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Lionel Messi artık yok! Ağlayanlar bile var...

15.06.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi yavaş yavaş sırasını savmaya başladı. Yıllardır ‘Dünyanın en değerli ilk 11'i' listesinin vazgeçilmezi olan Lionel Messi bu kez kendine yer bulamadı. Açıklanan 11'in değeri ise dudak uçuklattı. Messi hayranları listenin açıklanmasının ardından büyük üzüntü yaşadı.

Lionel Messi artık yok! Ağlayanlar bile var...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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9 gün sonra 34 yaşına basacak olan Lionel Messi, yeni jenerasyona yenik düşmeye başladı. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, yıllardır sektirmeden girdiği listede bu kez yer almadı.

LİONEL MESSİ BU KEZ YOK!

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İngiliz basınından aktardığı habere göre Lionel Messi, bu yılki 'Dünyanın en değerli ilk 11'i' listesine giremedi. 24 Haziran'da 34'üne girecek olan Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 50 milyon euro.

KADRONUN TOPLAM DEĞERİ 1,16 MİLYAR STERLİN

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Öte yandan bu yıl açıklanan 'Dünyanın en değerli ilk 11'i' listesinin toplam 1,16 milyar sterlin olması dikkat çekti. Listede Kylian Mbappe 176 milyon sterlinlik değeriyle ilk sırada yer alırken, oyuncuyu Vinicius Jr. 159 milyon, Erling Haaland ise 130 milyon sterlinlik değeriyle takip etti.

İşte dünyanın en değerli ilk 11'i:

Gianluigi Donnarumma: 63 milyon sterlin

Trent Alexander-Arnold: 75 milyon sterlin

Josko Gvardiol: 85 milyon sterlin

Ruben Dias: 94 milyon sterlin

Joao Cancelo: 69 milyon sterlin

Phil Foden: 106 milyon sterlin

Pedri: 116 milyon sterlin

Jude Bellingham: 115 milyon sterlin

Kylian Mbappe: 176 milyon sterlin

Vinicius JR.: 159 milyon sterlin

Erling Haaland: 130 milyon sterlin

(AKŞAM)


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Lionel Messi
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