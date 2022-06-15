Lionel Messi artık yok! Ağlayanlar bile var...

9 gün sonra 34 yaşına basacak olan Lionel Messi, yeni jenerasyona yenik düşmeye başladı. Futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Lionel Messi, yıllardır sektirmeden girdiği listede bu kez yer almadı.
İngiliz basınından aktardığı habere göre Lionel Messi, bu yılki 'Dünyanın en değerli ilk 11'i' listesine giremedi. 24 Haziran'da 34'üne girecek olan Lionel Messi'nin güncel piyasa değeri 50 milyon euro.
Öte yandan bu yıl açıklanan 'Dünyanın en değerli ilk 11'i' listesinin toplam 1,16 milyar sterlin olması dikkat çekti. Listede Kylian Mbappe 176 milyon sterlinlik değeriyle ilk sırada yer alırken, oyuncuyu Vinicius Jr. 159 milyon, Erling Haaland ise 130 milyon sterlinlik değeriyle takip etti.
İşte dünyanın en değerli ilk 11'i:
Gianluigi Donnarumma: 63 milyon sterlin
Trent Alexander-Arnold: 75 milyon sterlin
Josko Gvardiol: 85 milyon sterlin
Ruben Dias: 94 milyon sterlin
Joao Cancelo: 69 milyon sterlin
Phil Foden: 106 milyon sterlin
Pedri: 116 milyon sterlin
Jude Bellingham: 115 milyon sterlin
Kylian Mbappe: 176 milyon sterlin
Vinicius JR.: 159 milyon sterlin
Erling Haaland: 130 milyon sterlin
(AKŞAM)
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