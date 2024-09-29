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Lionel Messi çılgına döndü! Maçın hakemine küfür etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 15:25
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MLS ekiplerinden Inter Miami, 1-1 biten Charlotte mücadelesinde adeta çılgına döndü. Arjantinli yıldız maçın son anlarında çok sinirlenirken, karşılaşmanın hakemine küfür etti. İşte detaylar...

Lionel Messi çılgına döndü! Maçın hakemine küfür etti

MLS ekiplerinden Inter Miami, Charlotte ile 1-1 berabere kalarak üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Maç boyunca yaşanan heyecan dolu anlar arasında, Lionel Messi'nin hakemle girdiği sert tartışma dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Charlotte, Karol Swiderski'nin attığı golle öne geçti. Ancak, Messi 66. dakikada yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi. Maçın son anları ise gerilim doluydu.

ÇOK SİNİRLENDİ

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Maçın bitiş düdüğünün ardından Messi, takımına verilmesi gereken bir penaltı için hakeme itirazda bulunarak öfkesini gösterdi.

HAKEME KÜFÜR ETTİ

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Mundo Deportivo'nun 'Ole' kaynaklı haberine göre, Arjantinli yıldız hakeme sert bir dille tepki göstererek küfür etti. Buna rağmen, Messi oyundan atılmaktan kurtulmayı başardı, fakat maç sonunda sarı kart gördü.

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