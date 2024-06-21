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Lionel Messi, Copa Amerika'nın açılış maçındaki asistiyle tarihe geçti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.06.2024 16:03
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Copa America'nın açılış maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 yenerken, ikinci golün pasını veren Lionel Messi 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu. İşte detaylar...

Lionel Messi, Copa Amerika'nın açılış maçındaki asistiyle tarihe geçti!

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Güney Amerika Futbol Şampiyonası'nın (Copa America) açılış maçında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.

Copa America'nın açılış maçında A Grubu'nda yer alan Arjantin ile Kanada, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

3 PUANLI BAŞLANGIÇ

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Son dünya şampiyonu Arjantin, müsabakadan 49'uncu dakikada Julian Alvarez ve 88'inci dakikada Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı. Kanada ise ilk maçından puansız ayrıldı.

MESSİ'DEN REKOR

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Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, müsabakadaki ikinci golün asistini yaparken, 7 farklı Copa America'da asist yapmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Arjantin, gruptaki ikinci maçında Şili ile karşı karşıya gelecek. Kanada ise Peru ile karşılaşacak.

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