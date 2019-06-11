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Lionel Messi dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.06.2019 23:07 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

Lionel Messi dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle listede zirvede yer alırken, İtalya temsilcisi Juventus'da forma giyen Portekizli rakibi Cristiano Ronaldo ise 109 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 105 milyon dolarla en çok kazanan üçüncü sporcu unvanının sahibi olurken, Meksikalı boksör Canelo Alvarez ve İsviçreli tenisçi Roger Federer de listenin ilk 5'ine giren diğer sporcular oldu.

ABD'li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle 100 kişilik listede kendine yer bulan tek kadın sporcu oldu.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

1. Lionel Messi 127 milyon dolar

2. Cristiano Ronaldo 109 milyon dolar

3. Neymar 105 milyon dolar

4. Canelo Alvarez 94 milyon dolar

5. Roger Federer 93,4 milyon dolar

6. Russell Wilson 89,5 milyon dolar

7. Aaron Rodgers 89,3 milyon dolar

8. LeBron James 89 milyon dolar

9. Stephen Curry 79,8 milyon dolar

10. Kevin Durant 65,4 milyon dolar

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