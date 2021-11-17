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Lionel Messi: Hedefime ulaştığım için büyük bir sevinç duydum

17.11.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesinin ardından duygularını paylaştı.

Lionel Messi: Hedefime ulaştığım için büyük bir sevinç duydum
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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PSG'nin süper starı Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi yaptığı açıklamada, "Hedefime ulaştığım için büyük bir sevinç duydum. Katar'daki Dünya Şampiyonasına gideceğiz. Arjantin Milli Takımı'yla birlikte yaşadığımız bu çok özel yılın şüphesiz ki pastası bu." ifadelerini kullandı.

"UYUM SÜRECİNİ ATLATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Paris'teki uyum sürecine de değinen yıldız golcü, "Farklı bir ülkeden Paris'e geldim Uyum sürecini atlatmak için çalışıyorum, bu yıl Paris Saint Germain ile belirlenen hedeflere ulaşmak istiyoruz. Odaklanmak ve başarıya ulaşmak için çok çalışacağım." açıklamasında bulundu.

Messi ayrıca, "2022'ye sadece bir buçuk ay kaldı ve bunu Fransa'da elde edebileceğimiz birçok başarılı an ile yılı en iyi şekilde bitirmek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
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