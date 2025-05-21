Lionel Messi için Galatasaray iddiası tüm dengeleri değiştirecek! Yıldız oyuncu için çember daralıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bunun için ABD'de oynamanın kendisine yetmeyeceğini bildiği için Avrupa'da bir takımda 1 yıllığına forma giymek istiyor. Arjantin basınında ortaya atılan iddiaya göre; Messi'nin forma giyebileceği takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Kariyerinde son kez Şampiyonlar Ligi arenasında forma giymek isteyen Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası öncesi kendini yeniden göstermek istiyor. Menajerine talimat veren Messi, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebileceği bir takım arıyor.

GALATASARAY'IN ADI DA YER ALDI

Arjantin basınında yer alan haberde; Messi'nin gidebileceği takımların arasında Galatasaray da yer aldı. İspanya'da sadece Barcelona'da forma giymek istemesi Messi'nin önünü kapıyor. İngiltere'den de hiçbir takımın Messi'yi istememesi Galatasaray iddialarını daha da güçlendiriyor.

1 YILLIK GELİP GİDECEK

Messi'nin forma giyeceği takımda yapacağı kontrat tamamen temsili olacak. Yüksek bir ücret istemeyen Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp, Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Galatasaray isminin de Arjantin basınında yer alması, sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

MESSI'NIN FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Ortaya atılan bu iddianın ardından Galatasaray taraftarı, Lionel Messi'nin Instagram hesabındaki fotoğrafların altına binlerce yorum yağdırdı.