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Lionel Messi Kara Para Aşk dizisinin hayranı çıktı

İSPANYA HABERLERİ  | 31.05.2018 08:27 | Son Güncelleme

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Türk dizilerinin hayranı olduğu ortaya çıktı.

Lionel Messi Kara Para Aşk dizisinin hayranı çıktı

Futbol denilince akıla gelen ilk isimlerden biri olan Messi, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Messi, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türk dizisi hayranı olduğunu belli etti.

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KARA PARA AŞK İZLİYOR

Messi çocuklarının videosunu paylaştığı sırada salonunda yer alan televizyonda Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in baş rollerini paylaştığı Kara Para Aşk dizisi ekrana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya barcelona lionel messi

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