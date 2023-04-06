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Lionel Messi kararını verdi! PSG'ye veda ediyor... İşte yeni takımı

06.04.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız devi Paris Saint-Germain'in formasını giyen Lionel Messi'nin takımdaki geleceği tartışılmaya devam ederken sezon sonu sözleşme yenilemeyeceği yönünde haberler çıkmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın Fransız ekibine veda etmesi beklenirken, yeni adresi de büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Lionel Messi kararını verdi! PSG'ye veda ediyor... İşte yeni takımı

Futbol tarihinin en iyileri arasında yer alan Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanyol ekibi Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Fransız devi PSG''nin yolunu tutarken, yıldız oyuncunun 2022 FIFA Dünya Kupası'nı alarak koleksiyonundaki en büyük eksiği de tamamlayan Lionel Messi için PSG'de işler istenildiği gibi gitmiyor.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Dünya Kupası'nın ardından PSG formasıyla performansı düşen Lionel Messi, Fransız taraftarları tarafından ıslıklanmaya başladı. PSG'nin oynadığı son lig maçında bir hayli tepki alan Arjantinli yıldız, kariyerine de PSG'de devam etmek istemiyor.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAYACAK

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Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek erecek olan Messi'nin buradan ayrılmak istediği bilinirken, PSG'nin yaptığı sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmediği öğrenildi. FFP kıskacı altında olan Barcelona, Lionel Messi'yi yeniden kadrosuna katmak istese de bu transfere mali şartlar nedeniyle zor gözüküyor.

ARABİSTAN'I REDDETTİ

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Al Hilal, Lionel Messi'ye yılda 400 milyon euro'dan fazla kazanabileceği bir sözleşme teklif etti. Lionel Messi, Arap Yarımadası'na transfer olmak istememesi nedeniyle Al-Hilal'den gelen bu teklifi reddetti.

YENİ TAKIMI...

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Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu takım, Lionel Messi'yi kadrosuna katmak istiyor. Astronomik bir teklifle Messi'yi ikna etmeye çalışacak olan Inter Miami, yaz aylarında teklifini yapmaya hazırlanıyor. Messi için geçtiğimiz yıl da devreye giren MLS ekibi, bu kez transferi tamamlamakta kararlıyken, yıldız oyuncu da ABD'ye sıcak bakıyor.


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