Lionel Messi: Kötü günleri geride bıraktım

Jordi Evole'e konuşan Messi, "Geçtiğimiz sezonun bitmesiyle yaz boyunca çok kötü günler geçirdim. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Kötü günleri geride bıraktım. Bir şeyler kazanmak için hevesliyim" dedi.

Kulübün zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Messi, "Ancak ben önümüzdeki tüm kupaları kazanmak için savaşacağım.Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Barcelona'da kalacağım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 17 karşılaşmaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, takımına 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.