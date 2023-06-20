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Lionel Messi'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmanın detayları dudak uçuklattı!

20.06.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Fransız devi PSG'de forma giyen ve buradan olaylı şekilde ayrılan Lionel Messi'nin Suudi Arabistan hükümeti ile yaptığı anlaşmanın detayları herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arabistan'a yaptığı ziyaret sonrası PSG'de kadro dışı kalan sonu ayrılığa kadar giden olaylar sonrası Lionel Messi'nin yaptığı bu ziyarette, Suudi Arabistan ile bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

25 MİLYON DOLAR KAZANACAK...

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New York Times'ın haberine göre; Suudi Arabistan Turizm Elçisi Messi, 3 yıl boyunca ailesiyle Suudi Arabistan'daki tatilleri ve sosyal medyada ülkeyi tanıtım amaçlı yaptığı paylaşımları için 25 milyon dolar kazanacak. Haberde Mayıs 2022'de yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinin bakanlık ile arasındaki işbirliğinin başlangıcı olduğu ve o dönem paylaştığı bir fotoğraf sonrası 2 milyon dolar kazandığı aktarıldı.

Yapılan anlaşmanın maddeleri ise herkesi şaşırttı. İşte o anlaşma...

  • Yılda en az beş günlük tatil veya herbiri 3 günlük olacak şekilde 2 yılda bir yapılacak tatil için 2 milyon dolar verilecek. Ayrıca Messi ve 20 kadar aile üyesinin masrafları ve beş yıldızlı otelde konaklama masrafları ülke hükümeti tarafından karşılanacak.

  • Tatil dışında futbolcu sosyal medya hesabından yılda 10 kez Suudi Arabistan'ı tanıtmak amacıyla paylaşım yapacak ve bunun karşılığında 2 milyon dolar alacak.

-Hayır işleri ve topluluğa hitap etmesi için 2 milyon dolar verilecek.

Lionel Messi'nin PSG sonrası Suudi Arabistan ekibi El Hilal'e gideceği konuşuluyordu ancak o MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olmaya karar verdi.


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