Lionel Messi'nin 'yatak' paylaşımı dalga konusu oldu! 'Bu kadarı da fazla!'

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası, Arjantin - Fransa finaliyle son buldu. İzleyenleri futbola doyuran finalin 120 dakikası 3-3'lük eşitlikle sona ermiş ve seri penaltılara gidilmişti. Penaltı atışları sonucunda Arjantin sahadan zaferle ayrılmış ve Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi; maç sonunda büyük bir sevinç yaşarken, sosyal medyadan art arda paylaşımlar yaptı.

Instagram'da dünyanın en çok beğeni alan fotoğrafını paylaşan Messi, hemen ardından sosyal medyada oldukça konuşulan bir fotoğrafı takipçilerine sundu.

Ünlü futbolcunun Dünya Kupası ile birlikte yatakta uyuduğu fotoğraf, futbolseverler tarafından 'ti'ye alındı ve esprili yorumlar yapıldı.





