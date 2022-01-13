Lionel Messi'nin yeni "Kale"si ilk kez görüntülendi! Malikanenin fiyatını duyanlar küçük dilini yutuyor

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin çılgın malikanesi fiyatıyla dudak uçuklatıyor. İlk kez görüntülenen malikanede ise yok yok.

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3 milyon sterlin harcanarak 3 ayrı arsa üzerine inşa edilmiş yapı, "Kale" olarak adlandırılıyor. Messi'nin yeni yuvasında bir sinema, spor salonu ve 15 araçlık yer altı garajı olduğu söyleniyor. Dünyaca ünlü yıldızın malikanesi ilk kez dışarıdan görüntülenebildi.

DEV MESSİ PORTRESİ

Arjantinli yıldızın yalnızca tatillerde burayı kullanmayı planlandığı düşünülse bile futbolu bıraktıktan sonra kalıcı olarak "Kale"ye yerleşmesi bekleniyor. Arjantin'in Rosario kentinde hala belli bölümlerinde inşatı devam eden yapının girişinde ise dev bir Messi portresi bulunuyor.

MESSİ'DEN MAHREMİYETİNİ KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YOL

Öte yandan Messi yeni malikanesinde mahremiyetini korumak için ilginç bir yol bulmuş. Arjantinli yıldız evinin yüzme havuzlarına bakan kısmına koyduğu üç tane Texas abanoz ağacıyla, komşularının kendisi ve ailesini görmelerini engelliyor.



