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  4. Lionel Messi'nin yeni "Kale"si ilk kez görüntülendi! Malikanenin fiyatını duyanlar küçük dilini yutuyor

Lionel Messi'nin yeni "Kale"si ilk kez görüntülendi! Malikanenin fiyatını duyanlar küçük dilini yutuyor

13.01.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'nin 3 milyon sterlin harcayarak ülkesi Arjantin'in Rosario kentinde inşa ettirdiği malikanesi ilk kez görüntülendi. Noel için Paris'ten ülkesine döndüğünde ilk kez burada konaklayan Arjantinli yıldızın yeni malikanesi "Kale" olarak adlandırılıyor. 15 araçlık yer altı garajı, sinema, spor salonu ve çocuklar için özel bir oyun odası bulunan üç ayrı arsa üzerine inşa edilmiş yapının girişinde dev bir Messi portresi bulunuyor.

Lionel Messi'nin yeni "Kale"si ilk kez görüntülendi! Malikanenin fiyatını duyanlar küçük dilini yutuyor
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin çılgın malikanesi fiyatıyla dudak uçuklatıyor. İlk kez görüntülenen malikanede ise yok yok.

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3 milyon sterlin harcanarak 3 ayrı arsa üzerine inşa edilmiş yapı, "Kale" olarak adlandırılıyor. Messi'nin yeni yuvasında bir sinema, spor salonu ve 15 araçlık yer altı garajı olduğu söyleniyor. Dünyaca ünlü yıldızın malikanesi ilk kez dışarıdan görüntülenebildi.

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DEV MESSİ PORTRESİ

Arjantinli yıldızın yalnızca tatillerde burayı kullanmayı planlandığı düşünülse bile futbolu bıraktıktan sonra kalıcı olarak "Kale"ye yerleşmesi bekleniyor. Arjantin'in Rosario kentinde hala belli bölümlerinde inşatı devam eden yapının girişinde ise dev bir Messi portresi bulunuyor.

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MESSİ'DEN MAHREMİYETİNİ KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YOL

Öte yandan Messi yeni malikanesinde mahremiyetini korumak için ilginç bir yol bulmuş. Arjantinli yıldız evinin yüzme havuzlarına bakan kısmına koyduğu üç tane Texas abanoz ağacıyla, komşularının kendisi ve ailesini görmelerini engelliyor.


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Lionel Messi
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