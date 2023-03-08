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Lionel Messi'nin yeni takımını gören hayranları şimdiden kutlama yapmaya başladı! Barcelona başkanı görüşmeyi doğruladı

08.03.2023 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin henüz PSG ile kontrat imzalamaması dedikoduları ayyuka çıkardı. Eski takımı Barcelona'ya döneceği konuşulan Messi için Katalanların Başkanı Joan Laporta, Messi'nin babasıyla görüştüklerini doğruladı. Bu haberin ardından Messi'nin hayranları büyük sevinç yaşadı.

Lionel Messi'nin yeni takımını gören hayranları şimdiden kutlama yapmaya başladı! Barcelona başkanı görüşmeyi doğruladı
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
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Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor? Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edildi. Barcelona başkanı Laporta, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Messi'nin menajerlik işlerini yürüten babasıyla görüştüğünü doğrulayan Laporta, Messi hayranlarını heyecanlandırdı.

"EVET, BABASIYLA GÖRÜŞTÜM"

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Laporta, konuyla ilgili, "Evet, Jorge Messi ile görüştüm. 2022 Dünya Kupası ve Leo için bir anma maçı hakkında konuştuk. O şu anda PSG'de, bu yüzden geri dönüp dönemeyeceği hakkında konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz." dedi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

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İspanyol basınında yer alan haberlerde, bonservisini elinde bulunduran Messi'nin Barcelona'ya geri dönmek istediği yazıldı. PSG ile henüz sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda bedava olarak Katalan ekibine döneceği ifade edildi.


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