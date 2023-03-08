Lionel Messi'nin yeni takımını gören hayranları şimdiden kutlama yapmaya başladı! Barcelona başkanı görüşmeyi doğruladı

Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor? Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edildi. Barcelona başkanı Laporta, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Messi'nin menajerlik işlerini yürüten babasıyla görüştüğünü doğrulayan Laporta, Messi hayranlarını heyecanlandırdı.

"EVET, BABASIYLA GÖRÜŞTÜM"

Laporta, konuyla ilgili, "Evet, Jorge Messi ile görüştüm. 2022 Dünya Kupası ve Leo için bir anma maçı hakkında konuştuk. O şu anda PSG'de, bu yüzden geri dönüp dönemeyeceği hakkında konuşmak istemiyorum. Bekleyip göreceğiz." dedi.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlerde, bonservisini elinde bulunduran Messi'nin Barcelona'ya geri dönmek istediği yazıldı. PSG ile henüz sözleşme yenilemeyen yıldız oyuncunun sezon sonunda bedava olarak Katalan ekibine döneceği ifade edildi.



