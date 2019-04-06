Lionel Messi'nin yıllık geliri 130 milyon Euro (780 milyon Türk Lirası)

Yılda 130 milyon Euro (780 milyon lira) kazanan Arjantinli'nin günlük geliri 2 milyon lira, dakikası ise bin 500 liraya geliyor…

İnanılmaz gelir

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olan Lionel Messi kazancıyla da fark yaratıyor.

France Football’un verilerine göre Arjantinli futbolcunun yıllık kazancı tam 130 milyon Euro (Yaklaşık 780 milyon Türk Lirası).

Bu kazancın içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri yer alıyor. Böylece Messi’nin 1 dakikalık kazancı bin 500 liraya, günlük kazancı ise 2 milyona geliyor.

Barcelona’nın süper yıldızı ayda ise yaklaşık 60 milyon lira gelir elde ediyor.

Messi’nin saha içindeki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise yıllık 113 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor.