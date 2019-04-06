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Lionel Messi'nin yıllık geliri 130 milyon Euro (780 milyon Türk Lirası)

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 06.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin yıllık kazancı açıklandı. Dakikada bin 500 TL kazanan yıldız futbolcunun yıllık geliri dudak uçuklattı.

Yılda 130 milyon Euro (780 milyon lira) kazanan Arjantinli'nin günlük geliri 2 milyon lira, dakikası ise bin 500 liraya geliyor…

İnanılmaz gelir

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olan Lionel Messi kazancıyla da fark yaratıyor.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbol yıldızlarından biri olan Lionel Messi kazancıyla da fark yaratıyor.

France Football’un verilerine göre Arjantinli futbolcunun yıllık kazancı tam 130 milyon Euro (Yaklaşık 780 milyon Türk Lirası).

France Football’un verilerine göre Arjantinli futbolcunun yıllık kazancı tam 130 milyon Euro (Yaklaşık 780 milyon Türk Lirası).

Bu kazancın içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri yer alıyor. Böylece Messi’nin 1 dakikalık kazancı bin 500 liraya, günlük kazancı ise 2 milyona geliyor.

Bu kazancın içinde maaş, prim ve sponsorluk gelirleri yer alıyor. Böylece Messi’nin 1 dakikalık kazancı bin 500 liraya, günlük kazancı ise 2 milyona geliyor.

Barcelona’nın süper yıldızı ayda ise yaklaşık 60 milyon lira gelir elde ediyor.

Barcelona’nın süper yıldızı ayda ise yaklaşık 60 milyon lira gelir elde ediyor.

Messi’nin saha içindeki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise yıllık 113 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor.

Messi’nin saha içindeki en büyük rakibi olan Cristiano Ronaldo ise yıllık 113 milyon Euro ile 2. sırada yer alıyor.

Neymar 91.5 milyon Euro, Griezmann 44 milyon Euro, Bale ise 40.2 milyon Euro kazanıyor.

Neymar 91.5 milyon Euro, Griezmann 44 milyon Euro, Bale ise 40.2 milyon Euro kazanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ispanya La Liga Lionel Messi Barcelona Cristiano Ronaldo

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