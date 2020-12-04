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Lionel Messi PSG'de forma giyecek iddiası

İSPANYA HABERLERİ  | 04.12.2020 10:46 | Son Güncelleme

İspanya Ligi'nde Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. Neymar'ın Messi ile ilgili yaptığı açıklamalar dünya basınında geniş yankı uyandırırken, transfer konusu yeniden gündemde. Arjantinli yıldızın önümüzdeki sezon PSG'de forma giyeceği Fransız gazeteci Daniel Riolo tarafından ifade edildi.

Lionel Messi PSG'de forma giyecek iddiası

Katalan ekibi Barcelona’da forma giyen Lionel Messi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Messi, Barcelona’dan ayrılacak mı? Transferde yeni adresi neresi olacak? Bu konuyla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

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NEYMAR'IN AÇIKLAMASI İDDİALARI ALEVLENDİRDİ

Paris Saint Germain forması giyen Neymar, Lionel Messi ile birlikte futbol oynamayı özlediğini ifade etti. Fransız ekibinin yıldızı, "İstediğim şey Messi ile yeniden birlikte futbol oynamak. Umarım önümüzdeki sezon birlikte oynayabiliriz" açıklamasını yaptı.

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MESSİ'NİN PSG'YE TRANSFERİ GÜNDEMDE

Bu açıklamaların ardından PSG-Messi iddiaları yeniden alevlendi. RMC Sport’tan Daniel Riolo, Arjantinli yıldız için bir iddia ortaya attı.

Riolo, "Messi’nin önümüzdeki sezon PSG’de oynayabileceğini söyleyebilirim. Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki sezon Paris Saint Germain’de olacak" ifadelerini kullandı.

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MESSİ'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

33 yaşındaki Messi’nin Barcelona ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek. İspanyol medyasında yer alan bazı iddialara göre; Messi Barcelona ile sözleşmeye yenilemeyecek.

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ADI MANCHESTER CİTY İLE DE SIK SIK ANILDI

Yakın zamanda Messi’nin adı İngiltere Premier Lig'den Manchester City ile de anılmıştı. City ekibini çalıştıran Pep Guardiola ile Messi arasında telefon görüşmesi olduğu ve yıldız oyuncunun Ada ekibine yeşil ışık yaktığı öne sürüldü. Yine Fransız kaynaklı bazı gazeteler, Lionel Messi’nin Barcelona ile sözleşme uzatma kararı almaması durumunda yeni takımıyla anlaşmayı Ocak ayında yapacağını yazmıştı.

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MESSİ BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Barcelona’da bu sezon 12 maçta 1034 dakika süre alan Lionel Messi, 7 gol atıp 2 de asist yaptı. Messi gollerinin 4’ünü ligde atarken, 3’ünü Şampiyonlar Ligi’nde kaydetti. Yine yıldız ismin yaptığı 2 asist de Devler Ligi arenasındaydı. Messi geçen sezonu ise 44 maçta 31 gol 25 asistle tamamlamıştı.

(AJANSSPOR)


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