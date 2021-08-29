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Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

29.08.2021 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi, yeni takımı Paris Saint-Germain forması altında ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi, mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. PSG, Mbappe'nin golleriyle rakibini 2-0 yendi.

Lionel Messi, PSG ile ilk maçına çıktı

Barcelona'dan PSG takımına transferi büyük olay olan Lionel Messi, yeni takımı ile ilk maçına Reims karşısında çıktı. Messi mücadelenin 66.dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. Messi girmeden önce Mbappe'nin takımını 2-0 öne geçirmişti. Mücadele de bu sonuçla sona erdi.

21 YIL SONRA İLK KEZ BAŞKA BİR TAKIMDA

Barcelona'da 21 yıldır top koşturan Messi, yeni kulübü PSG'nin ligde Reims ile oynadığı karşılaşmada ilk maçına da çıkmış oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

PSG Kulübü, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

PSG formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçen Messi'nin, yıllık maaşının vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon euro olacağı öne sürüldü.


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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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