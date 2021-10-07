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Lionel Messi, sessizliğini bozdu: Pişman değilim

07.10.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında Barcelona'da ayrılarak PSG'ye giden ve büyük yankı uyandıran Lionel Messi, sessizliğini bozdu.

Lionel Messi, sessizliğini bozdu: Pişman değilim

Barcelona ile yeni sözleşme imzalamamasının ardından takımdan ayrılarak PSG'ye gelen Lionel Messi, tüm dünyanın yakından takip ettiği bir sürecin içinde yer almıştı.

Messi'nin PSG'ye gelişinden sonra bir takım çevreler bu kararı doğru bulmuş, diğer bir kesim ise bu kararı yanlış olarak değerlendirmişti.

France Football'a konuşan Lionel Messi, sessizliğini bozdu ve bu konuya değinerek, "PSG'ye giderek hata yapmadım. Pişman değilim" dedi.

Lionel Messi, PSG forması ile ilk golünü, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ağlarına bırakmıştı.


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Lionel Messi
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