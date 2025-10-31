SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Lionel Messi'yi istemediler! 2026 Dünya Kupası öncesi Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmak istediği iddia edilen Messi'ye red!

Futbol dünyasının efsane futbolcularından Lionel Messi futbol hayatına Amerika Birleşik Devletleri’nde Inter Miami formasıyla devam ederken, Mehd Yetenek Geliştirme Akademisi genel müdürü Abdallah Hammad’in iddiasına göre Messi 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak için dört ay boyunca Suudi Arabistan'da oynamak istese de, teklifi reddedildi.

Lionel Messi'yi istemediler! 2026 Dünya Kupası öncesi Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olmak istediği iddia edilen Messi'ye red!
Burak Kavuncu

Futbol yaşamına Inter Miami ile ABD’de devam eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, kulübüyle olan sözleşmesini 2028'e kadar uzatsa da 2026 Dünya Kupası için Suudi Arabistan ekiplerine haber gönderdiği iddia edildi. İşte bu iddiaya verilen flaş yanıt…

''LIONEL MESSI İSTEKTE BULUNDU!''

Lionel Messi yi istemediler! 2026 Dünya Kupası öncesi Suudi Arabistan Ligi ne transfer olmak istediği iddia edilen Messi ye red! 1

Fransız basınından L’Équipe'in haberine göre; Mehd Yetenek Geliştirme Akademisi genel müdürü Abdallah Hammad, Suudi medya kuruluşu Thmanya'nın podcast'inde Messi'nin Kulüpler Dünya Kupası'nda kendisi ile temasa geçtiğini ifade etti. "Messi, 2026 Dünya Kupası'na hazırlanmak için dört ay boyunca Suudi Arabistan'da oynamak istedi. Aynı şey David Beckham ile Los Angeles Galaxy’de oynadığında ve Milan’da oynamaya gittiğinde de oldu” diye ekledi.

MESSI'YE İZİN ÇIKMADI!

Lionel Messi yi istemediler! 2026 Dünya Kupası öncesi Suudi Arabistan Ligi ne transfer olmak istediği iddia edilen Messi ye red! 2

Teklifi bakana sundum, ancak Messi’nin sadece dört ay boyunca gelmesini reddetti ve dosya kapatıldı. Suudi Şampiyonası'nın bir eğitim kampı olmayacağını söyledi" diyen Hammad, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cristiano Ronaldo'nun 2023'ün başlarında Al-Nassr'da imzalanmasından bu yana Suudi Şampiyonası, Karim Benzema ve Neymar da dahil olmak üzere büyük Avrupa kulüplerinden birçok yıldız çekerken, krallık 2034 Dünya Kupası organizasyonu ödülüne layık görüldü. Messi'nin bir zamanlar Al-Hillal kulübüne imza atması bekleniyordu ancak bu 2023'te Inter Miami'ye katılmadan önceydi." diyerek sözlerini noktaladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar TL’lik derbi!Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar TL’lik derbi!
CHP lideri Özgür Özel'den Göztepe maçı çıkışı! 'Bahisçi hakemler...'CHP lideri Özgür Özel'den Göztepe maçı çıkışı! 'Bahisçi hakemler...'
Anahtar Kelimeler:
transfer Lionel Messi FIFA Dünya Kupası Inter Miami abd suudi arabistan ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.