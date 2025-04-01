SPOR

71
65
51
47
44
39
38
38
38
36
36
34
33
31
30
30
30
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Lionel Messi'yi şoke eden gelişme! Artık sahada olamayacak... Sosyal medyadan duyurdu

Lionel Messi'yi şoke eden gelişme! Artık sahada olamayacak... Sosyal medyadan duyurdu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
01.04.2025 17:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MLS lig yönetimi, Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko'nun saha kenarında yer almasını yasakladı. Yassine Cheuko değişen kurallar nedeniyle artık sahada olamayacağını söyledi.

Lionel Messi'yi şoke eden gelişme! Artık sahada olamayacak... Sosyal medyadan duyurdu

House of Highlights'a verdiği röportajda Yassine Cheuko, lig yönetiminin sahaya girmesini yasakladığını belirtti.

"ARTIK İZİN VERMİYORLAR"

GZGloVHX0AAoCZA

Konuya ilişkin Yassine Cheuko, "Artık sahada olmamam izin vermiyorlar. Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi için Avrupa'da yedi yıl çalıştım, sahaya sadece altı kişi girdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimde, burada geçirdiğim 20 ayda 16 kişi girdi." dedi.

"LEO'YA YARDIM ETMELİYİM"

2

Cheuko ayrıca, "Burada büyük bir sorun var. Sorun ben değilim. Leo'ya yardım etmeliyim. MLS ve CONCACAF'ı seviyorum ama birlikte çalışmalıyız. Yardım etmeyi seviyorum. Başkalarından daha iyi değilim ama Avrupa'da deneyimim var." ifadelerini kullandı. İspanyol basınında çıkan haberlerde MLS yönetiminin maç günlerindeki güvenlik konularıyla ilgili tam kontrolü sağlamak için böyle bir karar aldığı belirtildi.

Canlı Skor

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladıFenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
New Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıNew Orleans Pelicans'ta Williamson ve McCollum sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı
Anahtar Kelimeler:
spor Lionel Messi MLS Major League Soccer futbol messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

DEM Parti'den '4 Nisan' hamlesi: Yola çıktılar

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

İneklerini satıp ona yatırdılar, gazete eki ile hayatları değişti!

Hakemden yeşil sahalarda daha önce görülmemiş ofsayt kararı! Arda Turan sinirden çılgına döndü...

Hakemden yeşil sahalarda daha önce görülmemiş ofsayt kararı! Arda Turan sinirden çılgına döndü...

Arda Güler'e 180 dakikada lüks ev parası verilecek! Oynasa da oynamasa da...

Arda Güler'e 180 dakikada lüks ev parası verilecek! Oynasa da oynamasa da...

Yunus Akgün derbiyi şimdiden başlattı! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti bile...

Yunus Akgün derbiyi şimdiden başlattı! Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti bile...

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

F.Bahçe derbisi öncesi, G.Saray'dan olay açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.