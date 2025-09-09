Lisansüstü eğitim nedir, nasıl alınır, eğitimi kaç yıl? Lisansüstü ile yüksek lisans aynı mı?

Üniversitelerin genel olarak 2 yıllık bölümleri ön lisans ve 4 yıllık bölümleri de lisans seviyesi olarak sınıflandırılır. Tabii bölümün mahiyetine göre hazırlık, staj, bitirme projesi ya da uzmanlık dönemi gibi spesifik ek eğitim süreleri olabilir. Lisans aşaması genellikle seçilen bölüme yönelik kariyer yetkinliğinin kazandırılmasıdır. Yani lisans temel eğitimden sonra gelir ve akademik kariyerden önce sonlanır. Akademik kariyer ise lisansüstü programları ile başlar.

Lisansüstü eğitim nedir?

Lisansüstü programlar bir bölüme ya da alana dair yetkinlikten öte uzmanlığın başladığı noktadır. Bu aşamada artık eğitim görmenizin yanı sıra üretim ve katkıda da bulunmaya başlamanız beklenir. Bu yüzden lisansüstü programları genel olarak bitirme projelerinde özgün çalışmalar talep eder. Çalışmalarınız bölüme dair resmi dairelerde işleme konur ve literatürde kaynak olarak olarak yer alır.

Lisansüstü eğitimi neleri kapsar, kaç yıl sürer?

Lisansüstü eğitim lisans sürecinin sonucunda bireysel başvurunuzun kabul edilmesiyle başlar. Başvuru sonucunun olumlu tamamlanması halinde ilgili programa göre değişen süreçte eğitim alırsınız. Sabit bir lisansüstü eğitim yılı yoktur. Programın türüne göre değişen süreçler mevcuttur.

Lisansüstü eğitim nasıl alınır?

Lisansüstü eğitim almak yüksek lisansla karıştırılabilmektedir. Ancak lisansüstü eğitim yüksek lisans değildir. Yüksek lisansı da kapsayan üç türde yer alır

Yüksek Lisans'ta lisanüstü eğitim nasıl alınır?

Yüksek lisans, üniversitelerin lisans süreci sonucunda başlar. Üniversitelerin ilgili lisansüstü enstitülerinin belirlediği takvimlerde istenen şartlarla başvuruda bulunmanız gerekir. Bunlar genel olarak lisans diplomanız, ALES sınav notunuz (talep edilen barajı geçmelidir), bölümüne göre yabancı dil (YÖKDİL , TOEFL gibi) sınavı notunuz ve lisans transkriptinizdir. Sonrasında enstitünün belirlediği jüriyle mülakata girersiniz. Başvuru, kontenjan durumuna göre diğer başvuranlarla sıralanarak değerlendirilmektedir.

Yüksek lisanslar tezli ve tezsiz olarak ikiye ayrılır. Tezsiz yüksek lisanslar genel olarak sonrasında akademik kariyer şansının çok düşük olduğu mesleki destekleme programlarıdır. Tezli yüksek lisanslar ise akademik kariyer için önemlidir ve 2 yıl sonunda yüksek lisans tezinizi teslim etmeniz gerekir.

Doktora'da lisansüstü eğitim nasıl alınır?

Doktora programları istisnai durumlar haricinde yüksek lisans tezinizin kabulünden sonra başvurabileceğiniz lisansüstü programlarıdır. Başvuruda yüksek lisans için istenen belgelere olarak yüksek lisans tezinizin de bulunması gerekir. Ortalama 4 yıl sürer ve sürecin sonunda doktora tezinin onaylanmasıyla neticelenir. Doktoralar artık özgün bir şey üretmekten öte alana doğrudan size ait bir tezin (düşünce,teori, çalışma ya da keşif) sunulduğu aşamadır. Lisansla başlayan yetkinlik evresi yüksek lisans ile uzmanlığa ve doktora sonrası da artık sizin otorite olmanızla sonuçlanır.

Sanatta yeterlilik ile lisansüstü eğitim nasıl yapılır?

Sanatta yeterlilik programları, güzel sanatlar ve konservatuvar alanlarında doktora yerine geçer. Ortalama eğitim süreci 4 yıldır. Sanatla alakalı alanlar olduğu için uzmanlıktan ziyade üstatlık olgusu ön plandadır.

Sanatın özgünlüğü ile değerlendirme parametreleri farklıdır. Genel olarak sanatçı-akademisyen bir akademik unvana sahip olunur. Akademide ders verme, jüri üyeliği ve sanat alanında bulunduğu çalışmalarda otorite sayılma gibi ayrıcalıklara sahip olunur.