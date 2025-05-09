Lise kaç yıl olacak? Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli eğitim bakanı açıkladı: 3 farklı model tartışılıyor

Liselerde zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı, reel sektörün nitelikli ara eleman talepleri doğrultusunda liselerde eğitimi yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Gündemde, 3+1, 2+2 ve Yaş Modeli olmak üzere üç farklı sistem var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önerilen modellerin titizlikle değerlendirildiğini duyurdu.

BAKAN TEKİN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Tekin, sanayi ve ticaret sektörlerinin nitelikli eleman ihtiyacına dikkat çekti. Önerilen modellerin incelendiğini belirten Tekin, uzlaşma sağlanırsa konunun Kabine toplantısında istişare edilebileceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ifade etti.

3 MODEL TARTIŞILIYOR

Liselerde zorunlu eğitim süresine dair üç farklı model kamuoyunda yankı buluyor:

3+1 Eğitim Sistemi: Zorunlu lise eğitimi 3 yıla indirilecek. Öğrenciler 11. sınıfta diploma alabilecek, 12. sınıf ise isteğe bağlı olarak üniversiteye hazırlık yılı olacak.

2+2 Eğitim Sistemi: Zorunlu lise eğitim süresi 2 yıla düşürülecek. Devam etmek isteyenler 2 yıl daha okuyabilecek, diğerleri mesleki eğitim veya istihdam programlarına yönlendirilecek.

Yaş Modeli: Lise öğrencileri 16 yaşını doldurduğunda diploma alabilecek.

DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Bakan Tekin, modellerin sektör ihtiyaçları ve eğitim sisteminin sürdürülebilirliği açısından detaylı şekilde analiz edildiğini vurguladı. Kabine toplantısında görüşülebileceğini ve gerektiğinde karar alınabileceğini belirtti.